Com ótimo desempenho, João Sorgi vai à semi do Challenger de Guayaquil

O tenista brasileiro João Pedro Sorgi, de 23 anos, está tendo uma semana incrível no ATP Challenger de Guayaquil, no Equador. Número 478 do ranking, eliminou 3 adversários de peso na competição, incluindo o 68º na ATP e está na semifinal do torneio.

O tenista natural de Sertãozinho - SP, que treina em Itajaí - Santa Catarina, começou a semana passando pelo quali do Challenger de Guayaquil. na primeira rodada, venceu de virada o francês Maxime Janvier, parciais 5-7 6-3 6-3. Em seguida, derrotou Andrea Collarini, da Argentina, por 7-6(1) 6-1, furando o qualificatório.

Chave Principal

Na chave principal, conseguiu uma grande vitória sobre o dominicano Victor Estrella Burgos, 103º do ranking, vencendo por 2 sets a 1, parciais 6-3 6-7(5) e 7-6(7).

Essa partida pode ser assistida abaixo:

Nas oitavas de final, Sorgi venceu o tenista argentino Leonardo Mayer, 124º colocado no ranking da ATP, jogando muito firme, com parciais 6-3 1-6 e 6-1. Mayer ficou famoso pela longa partida contra João "Feijão" Souza na Copa Davis, onde venceu o brasileiro em uma disputa que teve mais de 6 horas de duração.

Confira o jogo entre João Sorgi e Leonardo Mayer:

Nas quartas, Sorgi superou outro argentino, numa vitória ainda mais surpreendente. Facundo Bagnis, atual 68º do ranking da ATP é a maior vitória da carreira de Sorgi até o momento. O brasileiro venceu de virada, com parciais 4-6 6-4 e 6-4, tendo 1-3 abaixo no terceiro set e precisando salvar 3 break-points quando sacava para a partida.

Nesta sexta-feira (04), João Pedro Sorgi vai enfrentar Nicolas Kicker, da Argentina, buscando vaga na final do ATP Challenger de Guayaquil 2016. Com este resultado, Sorgi salta aproximadamente 100 posições no ranking da ATP, ficando aproximadamente na 375ª colocação.

Quem parou nas quartas de final em Guayaquil foi o gaúcho André Ghem, perdendo para o argentino Guido Andreozzi, por duplo 6-4. Guilherme Clezar e Caio Zampieri ficaram pelas oitavas, frente a Arthur de Greef e Mathias Bourgue, respectivamente.

ASSISTA AO VIVO JOAO PEDRO SORGI X NICOLAS KICKER (ARG) NO CHALLENGER DE GUAYAQUIL: