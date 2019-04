Djokovic vira sobre Thiem e vence a primeira no Finals

Agora número 2 do mundo, Novak Djokovic entrou em quadra neste Domingo (13) para fazer sua estreia no ATP Finals, torneio o qual é penta campeão, tendo vencido as últimas quatro edições. Na tentativa de espantar a fase ruim, que o persegue desde a conquista em Roland Garros, o sérvio encarou o estreante na competição Dominic Thiem, número 9 do mundo. Em 2h02 de partida, Djokovic venceu de virada o quarto encontro entre os dois tenistas, tendo sido essa a primeira vez que o austríaco venceu um set.

Com parciais de 6-7(10) 6-0 6-2, o jogo foi marcado pela alternância de altos e baixos, principalmente por parte do ex número 1 e detentor de 12 Grand Slams. O primeiro set foi de ampla dominância dos sacadores, que sofreram apenas uma chance de quebra pra cada lado ao longo da série. Djokovic começou muito mal o tie break, viu seu adversário abrir 5-2, porém o nervosismo do austríaco o atrapalhou na hora de vencer, tendo cometido três duplas faltas durante o game de desempate, sendo duas dessas seguidas, quando sacava em 6-3 e 6-4. Nole não parecia inspirado e, mesmo com a vantagem mental sob o adversário, desperdiçou um set point antes de sair com um set abaixo no jogo.

Parecia que Thiem se empolgaria no decorrer do encontro, mas perdeu rendimento e não foi páreo para um Djokovic agressivo que tomou conta da partida da segunda parcial em diante. O sérvio perdeu apenas quatro pontos no serviço durante todo o set e não teve dificuldades para aplicar um pneu em seu adversário.

Novak também não teve dificuldades para vencer o set derradeiro. Com duas quebras e firme nos games de saque ele fechou em 6-2 para conquistar a primeira vitória no torneio, onde busca voltar à liderança do ranking. Ele enfrenta agora o canadense Milos Raonic na Terça-feira, 15, em duelo que vale a primeira posição no grupo Ivan Lendl.