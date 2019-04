Serena Williams atropela Nicole Gibbs e se garante nas oitavas do Australian Open

Voando em quadra, Serena Williams (#2) segue firme em busca de seu sétimo título em Melbourne e a vítima da vez foi a também norte-americana Nicole Gibbs (#92) neste sábado (21). A ex-número um do mundo despachou sua compatriota em sets diretos, parciais de 6-1/6-3, em pouco mais de uma hora de partida.

Ao contrário de seus dois primeiros confrontos, Serena não enfrentou dificuldades para superar Gibbs. Domínio total da norte-americana no primeiro set. Nicole só conseguiu confirmar seu primeiro game de serviço; nos demais, duas quebras para Williams, que rapidamente fechou a conta com um 6-1.

O mesmo cenário pôde ser visto na segunda parcial. Serena largou na frente com uma quebra no terceiro game e chegou a conseguir mais uma no sétimo (5-2), porém, novamente a norte-americana demonstrou ansiedade no momento de fechar o confronto, cedendo uma quebra para Gibbs no game seguinte. Nada que atrapalhasse a número 2 do mundo de alcançar as oitavas de final tomando o serviço de Nicole pela terceira vez e selando o duelo com 6-3.

Nos números finais da partida, Serena disparou 17 bolas vencedoras e cometeu 26 erros não-forçados. Gibbs, por sua vez, acertou 9 winners e desperdiçou 21 pontos. Williams confirmou 5 de suas 8 chances de quebra, enquanto Nicole aproveitou 1 de suas 2 possibilidades.

Nas oitavas de final do Australian Open, Serena Williams enfrentará a tcheca Barbora Strycova (#16), que derrotou na terceira rodada a francesa Caroline Garcia (#24) pelas parciais de 6-2/7-5. Este será o terceiro confronto entre as duas, sendo que a norte-americana domina a série com duas vitórias.

Cibulkova e Wozniacki caem na terceira rodada

Outras duas cabeças de chave se despediram de Melbourne. Dominika Cibulkova (#6) perdeu para Ekaterina Makarova (#34) pelas parciais de 6-2/6-7(3)/6-3 e Caroline Wozniacki (#20) sofreu uma derrota para Johanna Konta (#9) por dois sets a zero (6-3/6-1). Makarova e Konta irão se enfrentar nas oitavas do Australian Open.