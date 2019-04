Wawrinka erra pouco, bate Tsonga com certa tranquilidade e avança às semifinais do Australian Open

Esperava-se um pouco mais de trabalho para Stan Wawrinka no primeiro jogo das quartas de finais do Australian Open. Depois de um primeiro set complicado, vencendo apenas no tie break, o suíço número #4 do mundo tomou conta da partida e eliminou o francês Jo-Wilfried Tsonga por 3 a 0, com parciais de 7/6 (7-2 no tie break), 6/4 e 6/3.

O primeiro set foi bastante cadenciado pelos dois tenistas. Cada um manteve sua tática durante boa parte do set, jogando bem quando estava com o saque, mas com bastante dificuldades quando não estava com ele. Num set bastante equilibrado, Wawrinka conseguiu se destacar no tie break, vencendo por 7 a 2 e levando o primeiro set por 7/6.

A intensidade no segundo set diminuiu, principalmente para Tsonga, que começou a diminuir a velocidade dos saques. Porém, o francês conseguiu até quebrar o saque de Stan e fazer 4 a 3, só que logo no game seguinte o suíço devolveu a quebra. Depois disso, Wawrinka se animou, vencendo os outros dois games, inclusive quebrando, mais uma vez, o saque de Tsonga, e venceu o set por 6/4, deixando tudo bem confortável na partida.

A situação de Jo-Wilfried Tsonga só piorou a partir do péssimo final de segundo set. Wawrinka fazia um jogo inteligente e muito bem organizado, errando muito pouco, principalmente quando sacava. Logo no início do set, o suíço conseguiu uma quebra no segundo game, o que fez com que o próprio abrisse 3 a 0. Depois disso, tudo ficou tranquilo e Wawrinka apenas confirmando o saque para fechar o jogo em 6/3.

Com este resultado, Stan Wawrinka chega a sua terceira semifinal de Australian Open, Grand Slam que já venceu em 2014. Seu adversário sairá do confronto entre seu compatriota Roger Federer e a grande surpresa, o alemão Mischa Zverev.