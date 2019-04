Monteiro bate veterano Tommy Robredo e vai às quartas em Buenos Aires

Na noite dessa quinta-feira (16), o brasileiro Thiago Monteiro conseguiu mais uma vitória no ATP 250 de Buenos Aires. Com parciais de 6/3 e 6/4, ele derrotou o veterano espanhol Tommy Robredo, que neste torneio fazia parceria nas duplas com o mineiro André Sá. Esse foi o primeiro embate entre os tenistas.

Em termos de ranking, a vitória não significou muito para o cearense. O triunfo assegurou apenas a ultrapassagem sobre o português Gastão Elias, que terminará a semana com 641 pontos, contra 645 (até agora) de Monteiro.

Se vencer a próxima partida, o brasileiro chegará ao melhor ranking de sua carreira, podendo variar de 70° até 76° na tabela. Atualmente, ele é o 84 do mundo, e já esteve até em 80°.

A partida começou com momentos estranhos de ambos os tenistas. Logo de início, uma quebra para cada lado, contando com dupla falta de Thiago no ponto decisivo. Depois, muita tranquilidade de ambos para confirmar até o 3/3.

Depois disso, Monteiro estava pronto para atacar. Com propriedade, ele foi para cima do backhand de Robredo e castigou o espanhol, que cedeu a quebra de serviço e viu o brasileiro fechar o set no game seguinte, com um ace.

Mais tranquilo, o brasileiro saiu abrindo 2/0 na segunda parcial. No game seguinte, ele ainda teve duas chances de quebra, mas viu Tommy acordar e virar a partida para 3/2, saindo do buraco.

Mas a irregularidade pesou. E nos games seguintes, Thiago disparou diversos winners de forehand para virar o placar em 5/3. Após uma confirmação do espanhol, Monteiro teve de encarar três break points no game decisivo, onde salvou todos com bons saques e fechou a partida em 6/3 e 6/4.

Agora, Thiago Monteiro irá encarar o experiente argentino Carlos Berlocq, que surpreendeu ao derrotar David Ferrer por 6/4 e 6/2. O cearense tem boas recordações de seu último embate: foi na final do Challenger de Aix en Provence, na França, onde sagrou-se campeão em três sets.