TEMPO REAL: cobertura interativa do Rio Open 2017

O maior torneio de tênis da América do Sul tem data e local definidos. Senhoras e senhores, vai começar o Rio Open 2017. Entre os dias 20 a 26 de fevereiro, a Cidade Maravilhosa recebe a quarta edição do torneio, mais uma vez realizado no Jóquei Clube Brasileiro, na Gávea! E a VAVEL Brasil, que marcará presença nas quadras de saibro do complexo, preparou este guia para informar tudo que o evento reserva para os torcedores.

A edição 2016 do torneio foi estrelada, contando com quatro tenistas Top-11 do mundo em sua chave principal, mas há um duro revés para 2017: a ausência de Rafael Nadal. Mas não será por isso que faltará tênis de qualidade. Principalmente nome, Kei Nishikori desponta como favorito e responsável por encantar o público. Além do japonês, outras estrelas marcam presença - como o austríaco Dominic Thiem e o espanhol David Ferrer.

No entanto, será nas duplas onde o Rio Open vai brilhar. Com a chave mais forte de sua história, trará sete campeões de Grand Slam ao saibro carioca. E, claro, com destaque para o britânico Jamie Murray - irmão de Andy Murray - que, ao lado do brasileiro Bruno Soares, formará a dupla número 1 do ranking da ATP. Outro anfitrião, Marcelo Melo formará parceria com Lukaz Kubot.

Mas, quem são os favoritos do Rio Open 2017? Quem são os brasileiros que estão na disputa? Alguém pode surpreender? Sabendo disso, a VAVEL Brasil preparou este guia para facilitar a vida dos amantes de tênis! Confira!

♦ Jamie Murray: a grande novidade da edição 2017 do Rio Open será a presença do britânico Jamie Murray, irmão de Andy Murray e companheiro de Bruno Soares, com quem forma a melhor dupla do mundo na atualidade. Juntos, conquistaram o Australian Open e o US Open em 2016.

♦ Kei Nishikori: e na chave de simples, Kei Nishikori desponta como a grande atração. Sem contar com Rafael Nadal na edição 2017, o japonês que ocupa a quinta colocação no ranking da ATP é a principal estrela do Rio Open. O tenista chegou a alcançar a final do US Open, em 2014.

♦ Janko Tipsarevic: ex-número 8 do mundo, campeão da Copa Davis e de quatro títulos ATP, o atleta de 32 anos está recuperado após superar três cirurgias nos últimos anos. O sérvio recebeu o primeiro convite da edição de 2017 do Rio Open.

♦ Torneio WTA: diferente dos anos anteriores, o Rio Open não terá chave feminina na edição 2017. O evento da WTA foi emprestado à Budapeste, mas pode retornar nas próximas edições. De acordo com a IMM, organizadora do evento, a alteração visa o desenvolvimento orgânico do evento que buscará crescer apenas como um ATP 500 independente na chave masculina.

♦ Mudança nos horários: sem chave feminina, o Rio Open teve seus horários alterados para 2017. Com seis dias de competição, as rodadas começarão mais tarde – a partir de 16h30, fugindo assim do forte calor que atinge o Rio de Janeiro na época. Os preços também seguem inalterados na maioria dos dias, exceção para as rodadas de sexta-feira e domingo que aumentaram seu valor em 5%.

♦ Homenagens: dois nomes serão homenageados pelo Rio Open em 2017: Luiz Mattar e André Silva. Luiz foi o brasileiro melhor rankeado no circuito por sete anos. Em 1989, atingiu a 29º colocação, a quinta melhor de um brasileiro na história. André é hoje o diretor do Masters 1000 de Cincinatti. Antes, chegou a trabalhar com Roger Federer, na sua empresa a TEAM 8.

♦ Kei Nishikori: retornando ao Rio depois da última edição dos Jogos Olímpicos - quando foi medalhista de bronze - o japonês é o principal favorito ao título do torneio. No entanto, para que termine a semana levantando a taça, o número cinco do mundo terá de se adaptar ao saibro, que não é sua superfície favorita. Na temporada, Kei vem de boas campanhas: foi finalista em Brisbane e eliminado apenas por Roger Federer no Australian Open.

♦ Dominic Thiem: semifinalista em 2016, o jovem austríaco será o cabeça de chave número dois nesta edição do Rio Open. Aos 23 anos, Thiem tenta recuperar a boa forma da temporada passada: no ano, caiu das quartas de final de Sydney e Brisbane, além de ter perdido para o belga David Goffin nas oitavas no Australian Open.

♦ David Ferrer: campeão em 2015, o espanhol disputa o torneio pela quarta vez na carreira. Com 34 anos, o natural de Javea tenta voltar ao topo do ranking da ATP - sua maior esperança é a gira de saibro tanto americano, quando europeu. Em 2017, foi eliminado nas oitavas de final de Brisbane e Auckland, além de ter chegado à terceira rodada do primeiro Grand Slam da temporada.

♦ Pablo Cuevas: atual campeão, o "Rei do Brasil em 2015" defende os pontos conquistados não só no Rio, como em São Paulo. Jogando em seu piso favorito, Cuevas não teve bons resultados neste ano: parou nas quartas de final em Sydney e na primeira rodada do Aberto da Austrália - quando foi derrotado pelo argentino Diego Schwartzman.

♦ Fábio Fognini: finalista em 2015, o italiano de 29 anos busca voltar à sua melhor forma. Atualmente na 48ª posição do ranking mundial, Fognini venceu apenas uma partida no ano: na estreia em Melbourne, contra o espanhol Feliciano Lopez. Em Sydney, caiu na estreia para o alemão Philipp Kohlschreiber.

(Foto: Reprodução/Rio Open)

♦ Thomaz Bellucci: agora como número três do Brasil - 100º colocado no ranking mundial - Bellucci tenta retomar a melhor forma. A boa notícia para o paulista de 29 anos é de que, na gira brasileira, ele tem poucos pontos para defender, já que foi eliminado na estreia do Rio e do Brasil Open em 2016.

♦ Thiago Monteiro: após surpreender no ano passado ao eliminar o francês Jo-Wilfried Tsonga, o cearense retorna às quadras de saibro cariocas para repetir a boa campanha de 2016. Como número um do país pela primeira vez, Monteiro é uma das principais esperanças da torcida brasileira. Para isso, terá de fazer apresentações melhores do que a diante do equatoriano Giovanni Lapentti, em Quito.

♦ Rogerinho: número dois do Brasil, aos 33 anos, Rogério Dutra Silva vive uma das melhores fases da carreira. Na temporada, o brasileiro tem bons resultados, como vitórias contra o sérvio Dusan Lajovic em Chennai e sobre o norte americano Jared Donaldson no primeiro Grand Slam do ano, o Australian Open.

♦ Marcelo Melo: ex-número um do mundo, o mineiro de 33 anos joga neste ano com um parceiro novo: o polonês Lukasz Kubot. Semifinalista no ano passado, o "Girafa" tenta fazer boa campanha mais uma vez. Neste ano, chegou às oitavas de final do Aberto da Austrália, mas acabou perdendo para Dodig e Granollers.

♦ Bruno Soares: campeão de dois Grand Slams em 2016, o tenista natural de Belo Horizonte busca emplacar a boa sequência que teve no final do ano passado com o parceiro Jamie Murray, quando chegaram a assumir a ponta do ranking mundial. No ano, fizeram final em Doha, semi em Sydney, mas pararam na primeira rodada em Melbourne, onde defendiam o título.

(Foto: AGIF)

♦ Ramos-Viñolas: não é um nome tão famoso no circuito. Hoje número 30 do ranking ATP, o espanhol de 29 anos vive seu auge na carreira, atingindo a posição 26 em janeiro de 2017. Em 2016, o canhoto venceu seu primeiro título, no ATP 250 de Bastad, na Suécia. Certamente o bom momento do tenista pode promover grandes surpresas nas quadras do Rio.

♦ Federico Delbonis: dos vários argentinos presentes no Rio Open, Delbonis é quem aparece melhor colocado no ranking, na posição 48. Em 2016, o tenista teve seu melhor resultado no ATP 250 de Marrakech, quando chegou ao título e também conquistou a Copa Davis pela Argentina. Ano passado, chegou até as quartas de final no Rio Open.

♦ João Sousa: o português número 41 do ranking é mais um que volta para sua segunda participação no Rio Open. Em 2014, o tenista de 27 anos venceu Marcel Granollers e Albert Ramos-Viñolas, até perder para Rafael Nadal (então número 1) nas quartas de final. O destro tem como destaque os títulos em Valência (2015) e Kuala Lumpur (2013).

♦ Alexandr Dolgopolov: no circuito desde 2006, Dolgopolov é um dos nomes mais conhecidos desta edição do Rio Open. Apesar de hoje figurar na posição 68 do ranking, o ucraniano de 28 anos já chegou até a posição 13. A maior prova de que Dolgopolov pode surpreender é o Rio Open de 2014, quando, na campanha até a final, derrotou Nicolás Almagro, Fabio Fognini e David Ferrer, até perder para Rafael Nadal na decisão.

♦ Guido Pella: o argentino de 26 anos vem para sua terceira participação seguida no Rio Open. Atual número 80 do ranking, Pella surpreendeu e foi vice-campeão na final improvável contra o uruguaio Pablo Cuevas, em 2016. Pelo caminho ele deixou nomes gabaritados, como Dominic Thiem e John Isner, bons motivos para ficarmos atentos com o jogador.

Diferente das edições anteriores, o Rio Open não terá em 2017 a sua principal atração: Rafael Nadal. O comunicado do atleta foi divulgado ainda em setembro de 2016, onde confirmava aos organizadores da competição a sua ausência. O espanhol disputará o ATP de Roterdã, na Holanda, que começa no dia 13 de fevereiro. Sendo assim, não teria como participar dois dois eventos.

Em 2016, Nadal caiu nas semifinais para o uruguaio Pablo Cuevas, que acabou levando o título. Um ano antes, foi superado pelo italiano Fabio Fognini, na mesma fase da competição. Já em 2014, na ua primeira participação do Rio Open, conquistou o título ao bater o ucraniano Alexandr Dolgopolov na final.

(Foto: AGIF)

Nome: Rio Open Presented by Claro

Categoria: ATP 500

Local: Rio de Janeiro, Brasil

Data: 20.02.2016 a 26.02.2016

Chaveamento: SGL 32, DBL 16

Piso: Saibro

Site oficial: http://www.rioopen.com/