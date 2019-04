Bellucci e Monteiro caem nas duplas para bicampeões do Rio Open

Hoje, duplas. Amanhã, adversários. Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro serão adversários na segunda rodada da chave de simples do Rio Open 2017 na próxima quinta-feira (23). Antes, companheiros nas duplas e enfrentando pela frente uma parada dura: os bicampeões do torneio Sebátian Cabal e Robert Farah. No saibro carioca, vitória da atual dupla campeã do torneio. 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4

O time colombiano, formado por Robert Farah e Juan Cabal seguem na busca de mais um título no Rio de Janeiro e agora enfrentam a dupla Artem Sitak e Nicholas Monroe. No ano passado, Farah e Cabal venceram o torneio de duplas do Rio Open 2017.

O retrospecto entre as duplas ganhou seu primeiro capítulo. Até então, as duplas nunca haviam se enfrentado em competições oficiais. Vale lembrar que os colombianos Sebástian Cabal e Robert Farah são bicampeões do Rio Open e retornam para o saibro carioca pela quarta vez nesta edição.

Com a vitória, os atuais campeões seguem vivos, mas ainda tem pedreira pela frente, já que estão no Rio de Janeiro ao lado de duplas como Jamie Murray e Bruno Soares - cabeças-de-chave 1 - e Marcelo Melo e Lukasz Kubot, mais um favorito no torneio.

Já Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro jogaram duplas, mas terão um confronto pessoal na próxima quinta-feira (23), quando se enfrentaram na chave principal do Rio Open. Os brasileiros venceram Kei Nishikori e Gastão Elias, respectivamente, na primeira rodada do torneio.

Sobre o Rio Open 2017

O Rio Open é um torneio de tênis sediado no Jóquei Clube Brasileiro, no Rio de Janeiro. As partidas são disputadas em quadras abertas de saibro, dentro do complexo. Gabarita-se por ser o maior evento da América do Sul, classificado como etapa da ATP 500 no circuito mundial. Todos seus concorrentes pertencem a categoria ATP 250.

A chave principal do Rio Open começou no último dia 20 de fevereiro. A primeira rodada foi realizada na segunda e terça-feira. As oitavas-de-final na quarta e na quinta. As quartas-de-final ficam para sexta-feira, as semis no sábado e a grande final no domingo. A programação de cada jogo é definida sempre na noite anterior.