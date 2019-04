André Sá perde para argentinos e está eliminado do Rio Open

Nesta quarta-feira (22), ocorreram as partidas válidas pela primeira rodada da chave de duplas do Rio Open. Um dos brasileiros em ação, o mineiro André Sá, jogando ao lado do veterano espanhol Tommy Robredo, foi eliminado da competição depois da derrota para a parceria da Argentina composta por Andres Molteni e Diego Schwartzman.

A derrota veio em dois sets, com parciais de 6/4 e 6/3, em uma hora e 12 minutos em quadra. Com o resultado positivo, a dupla argentina está na segunda rodada do ATP 500 do Rio de Janeiro.

Os adversários de Molteni e Schwartzman na próxima rodada serão os cabeça de chave número um da competição: o brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray. Os campeões do Australian Open e do US Open na temporada passada bateram na estreia a parceria formada pelo gaúcho Marcelo Demoliner e o neozelandês Marcus Daniell por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/2.

Na chave de simples, o espanhol Robredo também entrou em quadra. Nesta terça-feira (21), Tommy acabou superado na primeira rodada pelo italiano Fabio Fognini em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/2.

Ainda nesta quarta-feira, outros brasileiro entraram em quadra pela chave de duplas do torneio. Depois de eliminar o japonês Kei Nishikori, Thomaz Bellucci voltou em ação. Ao lado de seu próximo adversário na simples - Thiago Monteiro - o paulista foi derrotado pelos colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah.

Outra dupla que disputou a primeira rodada foi a composta por João Souza, o "Feijão", e Fabrício Neis. Ambos foram eliminados pelos cabeça de chave número dois da competição - Marcelo Melo e Lukasz Kubot - por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 7/6.

Entre os dias 20 e 26 de fevereiro ocorre o Rio Open, o maior torneio de tênis da América Latina. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.