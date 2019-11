Sensação, Casper Ruud chegou ao Rio após sofrer 'bicicleta' no último torneio que disputou

Casper Ruud é a grande sensação do Rio Open 2017. Com apenas 18 anos, vem surpreendendo o mundo em seu primeiro torneio de nível profissional da carreira - chegando à fase semifinal. No entanto, nem tudo foram flores no caminho do número 208 do mundo até chegar ao saibro carioca. Inclusive, no último torneio que disputou antes de chegar ao Rio de Janeiro, encerrou sua participação com uma eliminação caótica - com direito a 'bicicleta'.

Foi no Challenger de Budapeste, último torneio disputado pelo norueguês antes de vir ao Brasil, onde caiu diante do húngaro Marton Fucsovics (#145) com um duplo 6/0 em apenas 46 minutos. A partida foi válida pela fase semifinal do torneio, disputada em piso duro.

Fucsovics acabaria perdendo a decisão para Jurgen Melzer. Casper Ruud pegaria o avião para fazer história em um ATP 500. Antes de chegar na semifinal, eliminou Rogério Dutra Silva, Carballes Baena e Thiago Monteiro em sequência até cruzar o caminho de Pablo Carreno Busta e ser eliminado.