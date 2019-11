Thiem evita dobradinha de Carreno Busta e conquista Rio Open 2017

Dominic Thiem (#8) é considerado o maior prodígio da nova geração do tênis. Vivendo em época de Federer, Nadal, Djokovic e Murray, está presente no Top-10 do ranking mundial com apenas 23 anos. No Rio Open 2017, vivia a expectativa de fazer final contra Kei Nishikori (#5), eliminado na primeira rodada. Teve pela frente um aguerrido Pablo Carreno Busta (#24), que não deixou a sombra do japonês atrapalhar sua atuação. No confronto do esforço físico contra o talento genuíno, vitória do austríaco por 2 sets a 0 (7/5, 6/4), em 1h34 de partida, neste domingo (26), no Jóquei Clube Brasileiro. Campeão sem perder sets no torneio.

Com a vitória, Dominic Thiem conquistou o oitavo título da carreira. Em 2015, conquistou os ATP's de Niza, Umag, Gstaad. Em 2016, em SBuenos Aires, Acapulco, Sttutagart e novamente Niza. Dos sets triunfos anteriores, seis foram no saibro, mesmo piso do Rio Open. O austríaco também supera sua melhor campanha na história do torneio, superando a semifinal feita na edição anterior.

Já Carreno Busta melhorou sua classificação geral. O espanhol entrou no torneio com seu melhor ranking da carreira e terminou com pontuação ainda maior. Pulou de 24ª para a 23ª colocação geral. Esta foi sua terceira final disputada à nível ATP, porém perdendo seus 100% de aproveitamento. Nas duas anteriores que disputou, dois títulos. No Rio, desperdiçou a chance de conquistar o título de duplas e simples na mesma edição, feito inédito na história do torneio.

Foto: Diego Luz / VAVEL

Para chegar à decisão, o austríaco campeão do Rio Open precisou superar os sérvio Janko Tipsarevic e Dujan Lajovic, o argentino Diego Schwartzman e o espanhol Albert Ramos-Viñolas em sequência para chegar na decisão. Contra Carreno Busta, era considerado o favorito devido as boas atuações no torneio e por ser o cabeça de chave número 2.

Com o título de Dominic Thiem na chave masculina, o Rio Open conheceu todos os campeões de sua quarta edição. O próprio Pablo Carreno Busta se junta a Pablo Cuevas que venceu Sebástian Cabal e Robert Farah na final de duplas por 2 sets a 1 (6/4, 5/7, 10-8), em 1h28, no última sábado (25). Esta edição não contou com chaves femininas, diferente dos anos anteriores.

Como foi o jogo?

Foi a partida mais técnica desta edição do Rio Open. Thiem e Carreno Busta abusaram de todas as armas que tinham: slice, deixadas, fundo de quadra, todo seu repertório. O austríaco iniciou melhor e teve as primeiras chances de quebras no quarto game, salvas após dois smash do espanhol. Quem não faz, leva. Carreno Busta chegou à quebra no quarto game, abrindo 3/1 no placar, mas perderia a vantagem no serviço seguinte após uma série de erros não forçados.

O espanhol era sólido no fundo de quadra, enquanto Thiem apostava na força de seus arremates. Quando tudo parecia encaminhado para o tie-break, o número 8 do mundo aproveitou o serviço ruim de seu adversário, que precisou utilizar o segundo saque em praticamente todos os pontos, para fechar por 7/5.

O segundo set começou com o mesmo parâmetro do primeiro. Thiem abusava da técnica, enquanto Carreno Busta se postava no fundo de quadra. Reflexo da semifinal de simples e final de duplas que disputou no sábado (25), o espanhol começava a demostrar cansaço. Menos eficaz nas trocas de bolas e buscando winners com mais velocidade, cometia erros. No quinto game, foi quebrado como consequência.

Mas, assim como no primeiro set, a vantagem duraria por pouco tempo. Thiem exagerou nos erros em seu serviço e foi quebrado após um lindo drop-shot do espanhol. Mesmo com a rápida reação, Carreno Busta já não era o mesmo dentro de quadra. Com muito mais coração que técnica, foi quebrado no último game da partida - rendendo o título ao austríaco com parcial de 6/4 no segundo set.

Foto: Diego Luz / VAVEL

Lista de campeões da história do Rio Open

Rio Open 2014: Rafael Nadal (simples masculina), Kurumi Nara (simples feminina), Sebástian Cabal e Robert Farah (duplas masculina), Irina-Camelia Begu e María Irigoyen (duplas feminina).

Rio Open 2015: David Ferrer (simples masculino), Sara Errani (simples feminina), Pablo Andújar e Oliver Marach (duplas masculina), Ysaline Bonaventure e Rebecca Peterson (duplas feminina).

Rio Open 2016: Pablo Cuevas (simples masculina), Francesca Schiavone (simples feminina), Sebástian Cabal e Robert Farah (duplas masculina), Verónica Royg e María Irigoyen (duplas feminina).

Rio Open 2017: Dominic Thiem (simples masculina), Pablo Cuevas e Pablo Carreno Busta (duplas masculina).