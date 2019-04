Cuevas vence Carreno-Busta e faz terceira final consecutiva no Brasil Open

Neste sabado (4) os tenistas Pablo Cuevas (30) do Uruguai e Pablo Carreno-Busta (24) da Espanha se encontraram na semifinal do Brasil Open 2017 para definirem quem seria o adversário de Albert Ramos-Vinolas da Espanha na final do torneio. Cuevas venceu rapidamente por 6-3 7-6(2).

Pablo Carreno-Busta da Espanha / Foto: Renato Miyaji/ VAVEL Brasil

Os adversários haviam se encontrado na final do torneio em 2016 e Cuevas venceu o jogo por 7-6 (4) 6-3. Este foi o ultimo confronto entre eles no saibro, mas o ultimo jogo foi em Winston-Salem 2016 onde o uruguaio também saiu vencedor com 6-3 7-6 (1).

O inicio do jogo foi bem desmotivador para o espanhol que teve o seu primeiro game vencido pelo adversário. Após a primeira quebra, Cuevas se manteve focado no jogo e quebrou mais uma vez o serviço do adversário avançando no placar com 4-1.

Pablo Cuevas do Uruguai / Foto: Renato Miyaji/ VAVEL Brasil

Carreno-Busta parece ter encontrado o seu ritmo durante o sexto game quando conquistou uma quebra de serviço e, depois que confirmou seu saque, diminuiu a distancia no placar para 4-3. O experiente uruguaio não permitiu que o espanhol ficasse confortável na partida e em seguida confirmou seu saque e avançou para 5-3.

O espanhol não conseguiu se manter motivado e viu o uruguaio vencer o set por 6-3 depois de ter o seu serviço quebrado mais uma vez na parcial.

O começo do segundo set foi diferente para Carreno-Busta que foi mais agressivo e aproveitou a queda de rendimento do seu adversário para conquistar um break point e avançar no set com 2-1.

Quando sacava no oitavo game, o espanhol sofre um revés de Cuevas e teve seu serviço quebrado. Desta forma o set passou a seguir empatado. Durante o game seguinte, Carreno-Busta se mostrou irritado, chegou a jogar a raquete no chão e gritar. Cuevas passou a liderar o set com 5-4.

O jogo seguiu parelho até o tié break. Durante a prorrogação do set, Cuevas se manteve mais solido e cometendo menos erros. O urugauio fechou o set com 7-6(2).

Classificado para a final, agora Pablo Cuevas enfrentará Albert Ramos-Vinolas (25) da Espanha. Os adversários já se enfrentaram cinco vezes com quatro vitorias do uruguaio. O ultimo confronto foi em Barcelona 2016 com Cuevas vencendo por 6-4 7-5.