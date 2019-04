Sá e Rogerinho superam dupla de Demoliner e conquistam o título do Brasil Open

Nesta tarde de domingo (05), ocorreu o último dia de jogos válidos pela 17ª edição do Brasil Open de Tênis de 2017, o ATP 250 de São Paulo. Pelo segundo ano consecutivo, o torneio aconteceu nas quadras de saibro do Esporte Clube Pinheiros, na zona Sul de São Paulo.

Em uma final que nem o mais otimista dos torcedores imaginaria, a dupla cabeça de chave número quatro do torneio - Marcelo Demoliner do Brasil e Marcus Daniell da Nova Zelândia - enfrentou a parceria brasileira composta pelo mineiro André Sá e o paulista Rogério Dutra Silva.

Em três sets, Sá e Rogerinho bateram Demoliner e Daniell com parciais de 7/6 5/7 e 10/7, em duas horas dois minutos de partida.

Este foi o 11º título na carreira de Sá, sendo o segundo apenas no Aberto do Brasil - em 2008, o mineiro vencera ao lado do compatriota Marcelo Melo. Já este foi a primeira conquista na carreira de Rogerinho, que até aqui havia sido finalista do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, ao lado do espanhol Daniel Munoz de la Nava.

O jogo

A partida começou equilibrada, com cada dupla confirmando seus games de serviço. A parceria do Brasil e da Nova Zelândia começou levemente superior. Logo no quarto game, Rogerinho e Sá tiveram de salvar break point, porém, com bons saques, conseguiram confirmar o game. No nono game, foi a vez de Demoliner salvar break points no seu serviço para empatar em 5/5. Com o equilíbrio mantido, a decisão foi para o tiebreak, no qual Daniell cometeu uma dupla falta no 5/6 para perder o set.

Foto: Renato Miyaji/ VAVEL Brasil

A segunda parcial ficou parelha até o 11º game, quando, no saque de André Sá, Demoliner e Daniell encaixaram boas devoluções para conquistar a quebra e abrir 6/5. Confirmando o serviço, fecharam o set em 7/5 para empatar a partida.

Dessa forma, a definição foi para o match tiebreak que seguiu equilibrado. Até o 14º ponto, quando Rogerinho encaixou uma ótima devolução para conquistar o mini break. Dessa forma, a dupla do Brasil fechou em 10/7.

Foto: Renato Miyaji/ VAVEL Brasil

Relembre a campanha de ambas as duplas

Nas semifinais, Demoliner e Daniell passaram pelos argentinos Facundo Bagnis e Guillermo Duran por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 7/6, em um jogo com diversas interrupções por conta da chuva. Anteriormente, eles derrotaram Dusan Lajovic/ Eduardo Russi Assumpção e Sergio Galdos/ Hans Podlipnik Castillo.

Já Rogerinho e Sá, nas semis, bateram os italianos Fabio Fognini e Simone Bolelli - campeões do Australian Open de 2015 - em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/2. Nas fases antecedentes, ganharam de Taro Daniel/ Inigo Cervantes e Artem Sitak/ Nicholas Monroe.

