WTA Premier de Indian Wells: Halep e Radwanska são eliminadas na terceira rodada

E as primeiras zebras vão surgindo na chave feminina de Indian Wells. Nesta segunda-feira (13), a romena Simona Halep (#4) e a polonesa Agnieszka Radwanska (#6) deram adeus para o torneio realizado na Califórnia. Por outro lado, Cibulkova e Wozniacki, assim como as norte-americanas Keys e Venus Williams, seguem para as oitavas.

Halep foi desbancada pela francesa Kristina Mladenovic (#26) por um duplo 6-3 em 1h44. Já Radwanska foi eliminada pela chinesa Shuai Peng (#49) pelas parciais de 6-4/6-4 em uma partida de 1h30 de duração. A francesa irá encarar Lauren Davis (#38) e a chinesa, Venus Williams (#13).

Outras top 10 como Dominika Cibulkova (#5) seguem em Indian Wells. A eslovaca venceu Kristyna Pliskova (#54) de virada por dois sets a um, parciais de 2-6/7-6(5)/7-6(4), e agora enfrenta Anastasia Pavlyuchenkova (#21) nas oitavas. A russa veio a derrotar Barbora Strykova (#19) nesta terceira rodada.

A dinamarquesa Carolina Wozniacki (#14) também avançou para as oitavas após vencer com facilidade a tcheca Katerina Siniakova (#42) com as parciais de 6-3/6-1. Quem a espera na próxima fase é Madison Keys (#9), que precisou de menos de 1h para eliminar a japonesa Naomi Osaka (#52) por dois sets a zero.

Kerber joga mal, mas supera Parmentier

De volta à liderança do ranking após o torneio, Angelique Kerber (#2) teve problemas para vencer a francesa Pauline Parmentier (#62) na terceira rodada. Apesar de não estar em seu melhor dia, a alemã avançou e espera por Elena Vesnina (#15) nas oitavas.

Partidas das oitavas de final

Nesta terça-feira (14), a chave feminina entra em sua reta final. Os confrontos marcados para as oitavas de final do torneio são:

Caroline Garcia x Svetlana Kuznetsova

Dominika Cibulkova x Anastasia Pavlyuchenkova

Shuai Peng x Venus Williams

Karolina Pliskova x Timea Bacsinszky

Elina Svitolina x Garbiñe Muguruza

Lauren Davis x Kristyna Mladenovic

Elena Vesnina x Angelique Kerber

Madison Keys x Carolina Wozniacki