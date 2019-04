Em duelo brasileiro, Melo leva a melhor contra Soares e é finalista em Indian Wells

Nesta sexta-feira (17), foram disputadas as partidas válidas pelas semifinais da chave de duplas masculinas do Masters 1000 de Indian Wells, no Estados Unidos. Cabeça de chave número quatro, o brasileiro Bruno Soares, jogando ao lado do escocês Jamie Murray, enfrentou seu compatriota Marcelo Melo, parceiro do polonês Lukasz Kubot.

Em três sets, a dupla brasileira-polonesa venceu com parciais de 3/6 7/5 e 10/5, em uma hora e 32 minutos em quadra. Com a vitória, garantiram vaga na final da competição.

Seus próximos adversários serão a dupla cabeça de chave número seis do torneio - Rajeev Ram dos Estados Unidos e Raven Klaasen da África do Sul - que derrotaram, na semifinal, Gilles Muller de Luxemburgo e Sam Querrey dia Estados Unidos por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/4.

Esta será a primeira final da dupla na temporada. Em torneios da série Masters 1000, será a oitava decisão na carreira do mineiro, que já possuí títulos em Xangai, Paris, Toronto e Cincinnati. Ao lado de Kubot, o brasileiro tem dois títulos: os ATP 500 de Vienna de 2015 e de 2016.

Na primeira rodada, Melo e Kubot passaram por Paolo Lorenzi da Itália e Albert Ramos Vinolas da Espanha em sets diretos, com parciais de 6/2 e 6/1. Na sequência, derrotaram o norte americano Steve Johnson e do canadense Vasek Pospisil em três disputados sets, com parciais de 7/6 6/7 e 10/4, em uma hora e 53 minutos em quadra. Já nas quartas, não tiveram que entrar em quadra diante de Nick Kyrgios e Nenad Zimonjic, que desistiram.

O Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, ocorre entre os dias seis de 19 de março. O torneio conta com a presença dos melhores tenistas do circuito. O atual campeão é o sérvio Novak Djokovic. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.