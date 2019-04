Bellucci é eliminado por alemão nas oitavas em Munique

Na manhã desta quarta-feira (03), ocorreram as partidas válidas pela fase de oitavas de final do ATP 250 de Munique, na Alemanha. Único brasileiro ainda presente na chave principal do torneio, Thomaz Bellucci encarou o tenista da casa Yannick Hanfmann.

Diante do número 273 do mundo, o paulista perdeu por dois sets a um, com parciais de 7/6 4/6 e 7/5, depois de duas horas e 19 minutos em quadra. Com a vitória, Hanfmann se classificou para a próxima rodada da competição.

Nas quartas de final, o supreendente tenista da casa tem pela frente o vencedor do confronto entre o cabeça de chave número dois – Roberto Bautista Agut da Espanha – e o romeno Marius Copil – algoz do cearense Thiago Monteiro.

LEIA MAIS: Monteiro leva a virada de romeno em Munique

Na primeira rodada, Bellucci passou pelo cazaque Mikhail Kukushkin por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/2. Já Hanfmann vem do torneio qualificatório e bateu, na estreia, o austríaco Gerald Melzer em três sets, com parciais de 6/4 5/7 e 6/1.

Na semana passada, Thomaz foi eliminado na primeira rodada do ATP 500 de Barcelona, na Espanha, pelo jovem russo Karen Kachanov por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/3. Atualmente, o natural de Tietê ocupa a 57ª posição do ranking da ATP, com 866 pontos.

Nesta quarta (03), outro tenista brasileiro também entra em ação. Número dois do país, o veterano Rogério Dutra Silva está nas oitavas de final do ATP 250 de Istambul, na Turquia, e desafia o australiano Bernard Tomic – cabeça de chave número seis.

O ATP 250 de Munique, na Alemanha, ocorre entre os dias 29 de abril e sete de maio. O atual campeão é o alemão Philipp Kohlschreiber. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.