Bia Haddad brilha, desbanca Stosur e avança às quartas de final em Praga

Muita expectativa envolvida no conflito entre Samantha Stosur (#19) e Beatriz Haddad (#144), nesta quarta-feira (3), pelo Aberto de Praga. De um lado, a experiência da australiana, ex-número quatro do mundo e campeã do US Open 2010. Do outro, a juventude da brasileira que furou o qualifying e, logo na estreia, conquistou a maior vitória de sua carreira, demonstrando um grande poder de reação na partida.

Com nenhum confronto prévio, as projeções ficavam ainda mais difíceis. E foi este o momento da jovem paulistana brilhar. Bia conquistou uma vitória maiúscula sobre Stosur a derrotando por dois sets a zero, parciais de 6-3/6-2, em apenas 1h19.

A brasileira dominou o jogo do início ao fim. Jogando com firmeza do fundo da quadra, a número um do Brasil fez a australiana cansar a movimentando de um lado para o outro, o que facilitou seu trabalho no segundo set, passando bem perto de aplicar um "pneu" na quarta cabeça de chave do torneio.

O jogo

O confronto começou favorável para Bia. Logo no segundo game, ela já estava uma quebra a frente. Acabou perdendo seu serviço em seguida, mas, sacando bem, não sofria ameaças ao seu serviço e pressionava o de Stosur. Não demorou muito para a brasileira conquistar outra quebra no oitavo game e abrir 5-3, fechando logo em seguida.

Beatriz voltou fulminante ao segundo set. Começou quebrando e emendou outra em seguida, abrindo 4-0. Stosur "furou o pneu", confirmando seu primeiro game de serviço e diminuiu para 4-1, mas não chegou a atrapalhar a vitória da brasileira, que conduziu a partida até o fim confirmando seus saques.

Esta foi a maior vitória da carreira de Beatriz Haddad. A brasileira se classificou para as quartas de final em que irá enfrentar a tcheca Krystina Pliskova (#58), que avançou por desistência da sua compatriota Lucie Safarova (#37).

