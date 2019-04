Marcelo Melo bate franceses e conquista o Masters 1000 de Madri

Neste domingo (14), ocorreu o último dia de jogos válidos pela chave principal do Masters 1000 de Madri, na Espanha. Nas duplas, o tenista brasileiro Marcelo Melo - jogando ao lado de seu parceiro polonês Lukasz Kubot - conquistou mais um título de Masters 1000.

Depois de derrotar os franceses Nicolas Mahut e Edouard Roger Vasselin por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/3, em uma hora e 20 minutos, a dupla do Brasil e da Polônia levantou o quarto troféu atuando juntos.

Este foi o sétimo título de torneios da série Masters 1000 na carreira de Marcelo, sendo o segundo em 2017: em março conquistou o Masters 1000 de Miami ao derrotar Jack Sock e Nicholas Monroe dos Estados Unidos na final por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/3. Na semana anterior, fora finalista em Indian Wells mas acabou derrotado pelos cabeças de chave número seis - Raven Klaasen da África do Sul e Rajeev Ram dos Estados Unidos - em três sets, com parciais de 6/7 6/4 e 10/8.

Com os 1000 pontos conquistados, o mineiro ganhou duas posições no ranking mundial e será o número três na próxima segunda-feira (15), com 7430 pontos. Já seu parceiro Kubot, será o nono colocado com 5590 pontos.

No caminho para a conquista, a parceria brasileira e polonesa passou pelos norte-americanos Brian Baker e Nicholas Monroe em sets diretos. Na sequência, bateram Ivan Dodig da Croácia e Marcel Granollers da Espanha também sem perder sets. Nas semis, contaram com a desistência de seus adversários - Jack Sock dos Estados Unidos e Nick Kyrgios da Austrália - para avançar.

O Masters 1000 de Madri de 2017 ocorreu entre os dias seis e 13 de maio. O atual campeão era o sérvio Novak Djokovic. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.