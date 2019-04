Nadal supera Thiem novamente e é penta em Madri

Neste domingo (14), ocorreu o último dia de jogos válidos pela chave principal do Masters 1000 de Madri, na Espanha. Tetracampeão do torneio, o tenista da casa Rafael Nadal esteve em mais uma decisão, desta vez diante do jovem austríaco Dominic Thiem.

Depois de duas horas e 17 minutos em quadra, Nadal conquistou mais um título vencendo por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/4.

Este foi o 72º título na carreira de Nadal, sendo o quinto somente na capital espanhola, onde vencera também em 2005, 2010, 2013 e 2014 - quando derrotou o japonês Kei Nishikori na final.

Com os pontos conquistados nesta semana, o natural de Manacor ganha uma posição no ranking mundial, ultrapassa o suíço Roger Federer e será quarto colocado na próxima segunda-feira (15), com 5195 pontos.

"El Toro" vinha de dois títulos seguidos na gira de saibro europeia: do Masters 1000 de Monte Carlo, no Principado de Monaco, depois de bater o compatriota Albert Ramos Vinolas na decisão e no ATP 500 de Barcelona, também na Espanha, após derrotar o mesmo Dominic Thiem na final.

LEIA MAIS: Nadal derrota Thiem e conquista 10º título em Barcelona

O "Rei do Saibro" vem em ascensão no circuito neste ano e se fortalece em busca do 10º título do segundo Grand Slam da temporada, Roland Garros.

Nas semis, Rafa passou pelo sérvio Novak Djokovic - número dois do mundo - por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/4, em uma hora e 38 minutos de partida. Já Thiem eliminou o uruguaio Pablo Cuevas por duplo 6/4, em uma hora e 23 minutos.

O Masters 1000 de Madri de 2017 ocorreu entre os dias seis e 13 de maio. O atual campeão era o sérvio Novak Djokovic. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.