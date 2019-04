Thiago Wild tem semana perfeita e é campeão na Itália

Um dos mais tradicionais torneios juvenis do mundo, o Torneo Città Di Santa Croce, aconteceu nessa semana e acabou sendo vencido por um brasileiro, o paranaense Thiago Wild, número 48 do mundo na categoria.

Natural de Marechal Cândido Rondon, mas residente no Rio de Janeiro, onde treina na academia Tennis Route, Thiago coroou uma semana impecável com o título na Itália. Cabeça de chave 11 da competição, o brasileiro não perdeu um set sequer e obteve vitórias contra adversários difíceis.

Em sua estreia ele venceu o convidado local Samuele Ramazzotti por 6-4 6-0, na rodada seguinte foi a vez de despachar o mexicano Alan Rubio Fierros, cabeça de chave 5 e 29 do ranking por 6-3 6-4. Nas quartas de final uma grande vitória sobre o número 6 do mundo, o tenista de Taipei Yu Hsiou Hsu, por 6-4 6-2, garantiu a passagem do brasileiro para as semifinais. Para avançar à decisão ele venceu o convidado italiano Guido Marson, 200, por 6-0 6-2.

Na grande final o adversário foi o australiano Blake Ellis, 37 do ranking e 6º favorito ao título. Wild começou bem o jogo, quebrando o adversário logo no início do jogo, que chegou a ser paralisado por chuva quando o paranaense vencia por 5 a 2. Na volta, ele continuou o bom ritmo, fechou o set e não deu chances ao oponente, anotando o placar de duplo 6-3 para levantar o troféu.

Wild vem fazendo uma boa temporada, foi vice campeão do tradicional Banana Bowl, campeão do Torneio Sul Americano de 18 anos, que vale pontos pro ranking mundial juvenil, e agora vence mais um campeonato de alto nível. Ele também conquistou seus primeiros pontos no profissional jogando Futures na Turquia. Na próxima semana ele será o número 13 do mundo e joga o Trofeo Bonfiglio, uma das maiores competições juvenis do mundo.