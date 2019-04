Guia VAVEL de Roland Garros 2017

No próximo dia 28 tem início um dos torneios mais populares e mais queridos pelo público brasileiro: Roland Garros. O segundo Grand Slam do ano, assim como todos os anos, ocorre nas quadras de terra batida do Stade Roland Garros, localizado na cidade de Paris, na França.

A VAVEL Brasil preparou este especial, para que você não perca nenhum detalhe da competição!

Em busca de "la Décima"

Maior campeão do torneio na chave de simples masculina, o espanhol Rafael Nadal chega novamente à Paris como o principal favorito ao título. Mesmo 12 anos depois de ter levantado o troféu pela primeira vez, o natural de Manacor segue dominante no saibro, sua superfície preferida.

Nesta temporada, Rafa já levou três títulos na gira europeia de saibro: foi campeão pela 10ª vez do Masters 1000 de Monte Carlo, depois de bater seu compatriota Albert Ramos Vinolas na decisão, o ATP 500 de Barcelona, depois de derrotar o jovem austríaco Dominic Thiem e, na semana seguinte, o Masters 1000 de Madri, passando pelo mesmo Thiem na final.

Tenista da Espanha celebra mais um título/ Foto: VAVEL Espanha

O número um do mundo em decadência

O ano de 2017 parece ainda não ter começado para Andy Murray. Com apenas um título - no ATP 500 de Dubai - e uma final - no ATP 250 de Doha - o tenista da Escócia acumula campanhas ruins nos maiores torneios: foi eliminado nas oitavas de final do Australian Open, na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells, na terceira do Masters 1000 de Monte Carlo e nas oitavas de final do Masters 1000 de Madri e na segunda rodada em Roma. Andy ainda não encontrou seu melhor tênis e, caso continue assim, o posto de número um do mundo estará em risco.

Em Roland Garros, o líder do ranking defende 1200 pontos da final que fez em 2016, quando foi derrotado pelo sérvio Novak Djokovic por três sets a um, com parciais de 3/6 6/1 6/2 e 6/4.

"Manter o mesmo nível de motivação e concentração por muito tempo é difícil. No final do ano passado, fiz muito esforço e isso me demandou muita concentração. Consegui um dos meus maiores objetivos. Após isso, você precisa buscar novos objetivos. É o que eu tenho fazer agora, pensar no futuro e manter a motivação para os grandes torneios" afirmou o escocês.

Foto: Reuters

Atuais campeões em má fase

Na chave de simples masculina, quem defende o título é Novak Djokovic da Sérvia, o número dois do mundo. Porém, no ano, o natural de Belgrado não obteve grandes resultados e, por isso, não é um dos principais favoritos. Em 2017, “Nole” tem um título – no ATP 250 de Doha, no Catar – e acumula fracassos nos grandes torneios: foi eliminado na segunda rodada do Aberto da Austrália, onde defendia os 2000 pontos, nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, onde também fora campeão em 2016 e nas quartas do Masters 1000 de Monte Carlo.

Nas últimas semanas, seu desempenho melhorou, chegando à semifinal no Masters 1000 de Madri e sendo finalista em Roma, na Itália.

Com os resultados ruins, Djoko rompeu com seu treinador nos últimos 11 anos – Marian Vajda. “Não foi uma decisão fácil, mas nós todos sentimos que precisávamos de uma mudança. Sou muito grato e orgulhoso de nossa relação e do vínculo inquebrável que construímos ao longo dos anos de amor, respeito e compreensão mútuos” confessou o ex-número um do mundo.

Foto: AFP

Já na chave feminina, a atual campeã é a espanhola Garbine Murguruza que, no ano passado, bateu a norte americana Serena Williams na decisão. No entanto, nesta temporada, a tenista de 23 anos é vista com desconfiança, devido às más atuações. No ano, a natural de Caracas ainda não chegou sequer a uma final, seus melhores resultados foram: as semis do WTA International de Brisbane, nas quartas do Australian Open e na mesma fase no WTA Premier de Indian Wells. Na última semana, a espanhola cresceu de produção para ser semifinalista do WTA Premier de Roma, perdendo apenas para a campeã Elina Svitolina.

Foto: Getty Images

Fique de olho

Stan Wawrinka

Número três do mundo, Stan Wawrinka pode ser sempre considerado uma incógnita. Em seu último título de Major, por exemplo, isso foi claro: o suíço estava longe de ser cotado para levantar o troféu do US Open. Tudo mudou depois da vitória sobre o britânico Daniel Evans, na qual teve de salvar match point.

Após essa partida, Stan se transformou e, no caminho para o título, foi eliminando os principais cabeças de chave. Na final, bateu o sérvio Novak Djokovic – contra quem, inclusive, venceu Roland Garros em 2015.

Eugenie Bouchard

Ex-número cinco do mundo, a jovem tenista canadense Eugenie Bouchard vem recuperando seu melhor nível de tênis. No ano, o melhor resultado da tenista de 23 anos foi a semifinal no WTA International de Sydney. Porém, o mais expressivo desses aconteceu no saibro madrilenho. No WTA Premier de Madri, a tenista do Canadá surpreendeu ao eliminar a russa Maria Sharapova e a número dois do mundo – Angelique Kerber da Alemanha. Em 2014, Genie foi semifinalista em Paris.

Foto: AFP

Elina Svitolina

Depois de surpreender a todos nos Jogos Olímpicos Rio 2016 quando derrotou a norte americana Serena Williams, a ucraniana de 22 anos Elina Svitolina vem se firmando entre as melhores do mundo. Neste ano, a sexta colocada do ranking da WTA é a tenista com mais pontos na temporada. Com quatro títulos, sendo dois deles de WTA Premier - em Dubai e em Roma, recentemente - a natural de Odessa tem grande potencial de surpreender e conquistar seu primeiro título de Grand Slam.

Em 2017, Svitolina derrotou Karolina Pliskova - número três do mundo - a romena Simona Halep, quarta colocada do ranking mundial, Angelique Kerber - número um do mundo - e a espanhola Garbine Muguruza.

Foto: AFP

Alexander Zverev

Responsável pelo primeiro grande título da nova geração, o tenista alemão de 20 anos vive a melhor fase da carreira. "Sascha" vem de sua melhor semana como profissional, depois de conquistar o Masters 1000 de Roma, na Itália, derrotando o sérvio Novak Djokovic na decisão e entrar no top 10 mundial pela primeira vez. Confiante, o natural de Hamburgo pode surpreender novamente em Paris.

Foto: Reuters

Brasileiros na disputa

No total, o Brasil terá quatro representantes na chave principal de simples da competição. No masculino, o país contará com Thomaz Bellucci - que encara o sérvio Dusan Lajovic na estreia - além de Rogério Dutra Silva - que estreia contra o veterano russo Mikhail Youzhny - e o cearense Thiago Monteiro - que tem pela frente o tenista da casa Alexandre Muller.

Foto: Getty Images

Na chave feminina, a representante nacional será a jovem Beatriz Haddad Maia. Aos 20 anos, a paulista passou pelo torneio torneio qualificatório e desafia, na primeira rodada, a veterana russa Elena Vesnina - cabeça de chave número 14.

"É sempre bom vir do quali, porque normalmente você vem com mais ritmo. Em um torneio como esse, primeira rodada é sempre complicada, mas para mim já vai ser a quarta rodada. Vou estar com bom ritmo, eu já venho de muitas partidas, então tenho certeza que vai ser uma boa semana ainda" disse.

Foto: CBT/ Divulgação

Nas duplas, quatro tenistas do Brasil estão classificados: o campeão em 2015, Marcelo Melo, assim como o também mineiro Bruno Soares, o veterano André Sá e o gaúcho Marcelo Demoliner, que vem crescendo no circuito.

Foto: Getty Images

Grand Slam de Roland Garros

Nome: Roland Garros

Categoria: Grand Slam

Local: Paris, França

Data: 28.05.2017 à 11.06.2017

Chaveamento: S-128 D-64

Piso: Saibro

Atual campeão: Novak Djokovic (ATP) e Garbine Muguruza (WTA)

Maior campeão: Rafael Nadal (9 títulos)

Site oficial: http://www.rolandgarros.com/en_FR/index.html

Complexo de Roland Garros/ Foto: ITF/ Divulgação

