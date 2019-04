Com direito a pneu e virada, Monteiro bate francês e desafia Monfils em Roland Garros

Se não for sofrido, não é Brasil. Em um jogo que poderia ter sido mais fácil, Thiago Monteiro avançou à segunda rodada de Roland Garros. Com as parciais de 7/6, 2/6, 4/6, 7/6 e 6/0, ele derrotou o convidado Alexandre Müller, no primeiro confronto entre os dois na história do circuito. A partida durou um total de 3h43.

Agora, o cearense avança para enfrentar o francês Gael Monfils, 16° colocado do ranking mundial da ATP. Será também o primeiro confronto entre os dois na história do circuito.

O jogo

A primeira parcial começou equilibrada, com ambos os tenistas tendo bons momentos no jogo. Quem começou quebrando foi o brasileiro, que abriu 3/2, mas não conseguiu confirmar, vendo o adversário virar para 5/3. Apesar disso, ele não desistiu e conseguiu levar o set para o tiebreak.

Na hora do desempate, o mental afetou, e Monteiro conseguiu vencer por 7/4. O nível do jogo havia baixado, e, dos onze pontos do tiebreak, sete foram marcados através de erros não forçados.

Já o segundo set foi completamente diferente. Firme jogando com seu primeiro serviço, Muller alcançou 75% de pontos vencidos com o golpe inicial e salvou dois break points com maestria, para depois quebrar duas vezes e fechar o set por 6/2, empatando o jogo.

Com o momento e a torcida a seu favor, Alexandre foi para cima e saiu com quebra de vantagem no terceiro set, abrindo 4/2. E apesar de conseguir devolver o break, Thiago sucumbiu à pressão francesa e, cometendo erros, perdeu o set por 6/4.

No quarto set, ambos tiveram grande aproveitamento jogando com o primeiro saque (86 e 87%). Mas a diferença essencial veio no segundo saque, no qual Monteiro teve 75%, e dominou para, no tiebreak, vencer a parcial por 7-3, decepcionando a torcida francesa.

E a última parcial teve o jovem Muller completamente abatido e sem reação. Ele venceu apenas sete pontos em seu serviço, enquanto Thiago passou por cima, vencendo 29 dos 42 pontos do set. Vitória por 6/0 na última parcial e muita comemoração do brasileiro.