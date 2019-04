Imbatível, Venus Williams avança para as oitavas em Roland Garros

A temporada de 2017 começou muito bem para Venus Williams (11) dos Estados Unidos que nesta sexta-feira (02) avançou para a quarta rodada no torneio de Roland Garros em Paris na França. A finalista do Australian Open venceu a belga Elise Mertens (60) por 6-3 6-1.

O primeiro set começou foi marcado pela soberania da americana que além de estar com o saque preciso, jogou muito bem no serviço da adversária. Venus teve um aproveitamento no primeiro serviço de 86% e venceu 65% dos pontos quando a adversária utilizou o seu primeiro.

Estranhamente, Mertens conquistou mais pontos quando usou o segundo serviço que o primeiro. O jogo ofensivo da ex líder do ranking foi expressado pelas três quebras de serviço que ela conquistou.

Após conquistar o primeiro set com 6-3, Venus se manteve ainda mais focada na partida. Tudo parecia bem para Mertens que iniciou a parcial confirmando o seu game com tranquilidade. No entanto a belga viu a americana marcar seis games seguidos rapidamente e fechar o jogo sem dificuldades com 6-1 no segundo set.

Williams que está jogando muito bem nesta temporada de saibro disse na coletiva de imprensa após o jogo que sentiu que jogou muito bem no dia de hoje. Ela explicou que está tentando melhorar a cada partida.

Venus ainda complementou falando que as vezes o saibro pode ser traiçoeiro, mas que este ano ela está se sentindo bem na terra batida. A ex-líder do ranking ainda falou que está jogando estrategicamente muito bem e que está se divertindo.

Na próxima rodada a americana encontrará a suíça Timea Bacsinszky (31) que foi vice finalista do torneio em 2015 quando perdeu para a campeã daquele ano Serena Williams dos Estados Unidos. As adversaria já se encontraram 3 vezes no circuito. Venus lidera o confronto com duas vitorias. O último jogo entre elas foi em Roland Garros 2016 com vitória da suíça.