Bacsinszky derrota Venus Williams de virada em Roland Garros

A estrela de Timea Bacsinszky (30) da Suíça sempre brilha em Roland Garros. Em 2015 ela atingiu a semifinal do torneio e no ano passado foi até as quartas. Neste domingo (06) a suíça chego mais uma vez nas quartas após vencer a veterana Venus Williams (13) dos Estados Unidos por dois sets a um.

O jogo começou favorável para a suíça que vencia o primeiro set por 5-1 quando Williams virou e marcou seis games seguidos. A americana ainda precisou salvar dois pontos do set quando estava 4-5 para vencer a parcial com 7-5.

As duas jogadoras sacaram muito bem durante o primeiro set. Bacsinszky jogou 74% dos seus pontos com o primeiro serviço e ainda venceu 55% dos pontos jogados com o segundo saque. Venus por sua vez ganhou apenas 44% dos pontos no segundo serviço.

Este foi o ponto decisivo do set para a americana que só passou a vencer sua adversária quando começou a trabalhar mais com o primeiro saque. Além disso, Williams também precisou diversificar as jogadas e subir à rede para vencer mais pontos e virar o set.

Apesar de uma primeira parcial complicada, Bacsinszky não deixou se abater e se manteve focada no jogo. A suíça que venceu atual campeã do Aberto da França em Madrid 2017, se manteve solida no jogo e venceu a parcial rapidamente com 6-2.

O ponto de mudança da suíça foi quando ela passou a cometer menos erros não forçados e a correr mais atrás da bola além de trabalhar mais os pontos. Bacsinszky também começou a vencer mais pontos quando jogava no serviço da adversária. Ela conquistou 62% dos pontos quando Venus sacava.

No ultimo e decisivo set, a suíça teve números ainda melhores! Além de não deixar a adversaria quebrar o seu serviço, Bacsinszky não precisou salvar nenhum ponto de quebra. Ela também contou com um aproveitamento de 71% dos pontos jogados com o seu primeiro serviço. A jogadora fechou o jogo com 6-1 no ultimo set.

Na próxima rodada Bacsinszky entrentará a francesa Kristina Mladenovic (14) que venceu a atual campeã do torneio, Garbine Muguruza (5) da Espanha neste domingo (06). Este será o terceiro jogo entre as jogadoras. As duas estão empatadas no duelo direto com uma vitória para cada.