Bruno Soares é eliminado nas quartas de Roland Garros

Nesta segunda-feira (05), ocorreu o nono dia de jogos válidos pelo segundo Grand Slam do ano, Roland Garros. Em partida da chave principal de duplas do torneio, o tenista brasileiro Bruno Soares entrou em quadra pelas quartas de final, ao lado do escocês Jamie Murray, para enfrentar a dupla composta pelo mexicano Santiago Gonzalez e o norte americano Donald Young.

Depois de duas horas e 23 minutos, a dupla brasileira-escocesa foi derrotada por dois sets a um, com parciais de 3/6 7/6 e 7/6. Com o resultado positivo, a dupla do México e dps Estados Unidos está na fase de semifinal da competição. Seus próximos adversários vem do confronto entre o brasileiro Rogério Dutra Silva e o italiano Paolo Lorenzi que enfrentam o veterano espanhol Fernando Verdasco e o sérvio Nenad Zimonjic.

Nas oitavas de final, a parceria do Brasil e da Escócia passou pela dupla formada pelo indiano Rohan Bopanna e o uruguaio Pablo Cuevas, por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/2, depois de uma hora e 29 minutos em quadra.

Na primeira rodada, os sérvios Janko Tipsarevic e Viktor Troicki por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 7/6, em apenas uma hora e 11 minutos.

LEIA MAIS: Murray e Soares vão às quartas em Paris; Demoliner avança nas mistas

O outro brasileiro ainda na chave de duplas, Rogerinho está jogando com o veterano Paolo Lorenzi. Nas oitavas, o paulista derrotou Roman Jebavy e Jiri Vesely - ambos da República Tcheca - por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/2. Na chave de simples do torneio, Rogério acabou eliminado na segunda rodada pelo canadense Milos Raonic - cabeça de chave número cinco do torneio - por três sets a um, com parciais 4/6, 6/2, 6/3 e 6/4, em duas horas e vinte e três minutos.

Entre os dias 28 de maio e 11 de junho ocorre o segundo Grand Slam do ano em Paris. A melhor cobertura de Roland Garros você acompanha na VAVEL Brasil.