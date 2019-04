Halep supera Pliskova e encara surpresa Ostapenko na final de Roland Garros

Nesta quinta-feira (08), foram disputadas as partidas válidas pelas semifinais da chave principal de simples feminina do segundo Grand Slam do ano, Roland Garros. Cabeça de chave número três do torneio, a romena Simona Halep enfrentou Karoline Pliskova - cabeça de chave número dois.

Depois de duas horas e três minutos em quadra, a número quatro do ranking da WTA venceu por dois sets a um, com parciais de 6/4 3/6 e 6/3.

Com o resultado positivo, a tenista da Romênia garantiu vaga na decisão do torneio. Sua adversária será a jovem letã Jelena Ostapenko - 47ª colocada no ranking mundial - que vem de vitória sobre a sueca Timea Bacsinszky - cabeça de chave número 30 - por dois sets a um, com parciais de 7/6 3/6 e 6/3, em duas horas e 28 minutos.

Esta será a segunda final de torneios Major na carreira da romena que, em 2014, também foi finalista em Roland Garros, porém acabou derrotada pela russa Maria Sharapova em três sets, com parciais de 6/4 6/7 e 6/4. Já na carreira de Jelena, esta será apenas sua segunda final na carreira: em 2016, perdeu na decisão do WTA Premier de Doha em três sets. Caso a tenista da Letônia seja campeã, este será apenas o primeiro título da WTA em sua carreira, à semelhança do brasileiro Gustavo Kuerten em 1997.

Nas quartas, Halep salvou match point diante da ucraniana Elina Svitolina para virar por dois sets a um: 3/6 7/6 e 6/0. Já Ostapenko derrotou a dinamarquesa Caroline Wozniacki também por dois sets a um, com parciais de 4/6 6/2 e 6/2.

Roland Garros, na França, ocorre entre os dias 22 de maio e 11 de junho. A atual campeã é a espanhola Garbiñe Muguruza.