Bruno Soares é eliminado na segunda rodada de Wimbledon

Nesta sexta-feira (07), foram disputadas as partidas de segunda rodada da chave de duplas masculinas do terceiro Grand Slam do ano, Wimbledon. Duplista brasileiro, Bruno Soares acabou sendo eliminado do torneio, depois da derrota para o sueco Robert Lindstedt e o australiano Sam Groth.

Jogando ao lado do tenista da casa Jamie Murray, o mineiro perdeu para a dupla da Suécia e da Austrália por três sets a dois, com parciais de 4/6 6/3 4/6 7/5 e 7/5, em três horas e 13 minutos em quadra.

Com a vitória, a parceria sueca-australiana garantiu vaga nas oitavas de final do torneio. Seus próximos adversários serão os croatas Nikola Mektic e Frank Skugor, que bateram a dupla cabeça de chave número 15 - composta pelo argentino Horacio Zeballos e o chileno Julio Peralta - por três sets a um, com parciais de 6/7 7/6 6/4 e 6/4, em duas horas e 51 minutos.

"Era um jogo bastante perigoso, com dois caras que sacam muito bem, o que na grama é sempre mais complicado. Foi um jogo perdido no detalhe. Na grande maioria das chances que tivemos no quarto e no quinto set eles sacaram muito bem e, infelizmente, acabaram levando. A gente tinha uma expectativa boa, vinha muito bem e com confiança. Agora vou focar nas mistas" afirmou Bruno.

Na primeira rodada, Soares e Murray haviam passado pelos tchecos Roman Jebavy e Jiri Vesely por três sets a zero, com parciais de 7/6 6/2 e 6/4, em duas horas e cinco minutos. Já Groth e Lindstedt derrotaram os argentinos Guillermo Duran e Andres Molteni em quatro sets, com as parciais de 6/7 6/2 6/2 e 6/3 em duas horas e 28 minutos em quadra.

A melhor cobertura da 131ª edição do terceiro e mais tradicional Grand Slam do ano, Wimbledon, você acompanha na VAVEL Brasil.