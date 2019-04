Demoliner bate dupla de Bellucci e André Sá em Kitzbühel

Inspirado e vivendo o melhor ano da carreira, Marcelo Demoliner não para de colecionar grandes vitórias. Na manhã desta terça-feira (1°), em dupla com o neozelandês Marcus Daniell, ele bateu a dupla brasileira de Thomaz Bellucci e André Sá pelo placar de 6/4 e 6/4, após 1h14 de partida.

Essa foi a primeira rodada do ATP 250 de Kitzbühel, na Áustria. Cabeças de chave número três, Demoliner e Daniell avançaram para enfrentar agora a dupla que sair vencedora do confronto entre Haas/Ofner e Knowle/Middelkoop.

No ranking, a vitória não fará muita diferença para o gaúcho, que segue no melhor da carreira, em 47°. Se vencer a próxima rodada, garante ascenso de mais uma posição.

Já Bellucci segue como 213° nas duplas, enquanto André Sá é o número 59, podendo ainda cair seis posições até o final da semana, dependendo de resultados paralelos.

O jogo

Mesmo com serviços entrando bem, o diferencial do primeiro set foi o segundo saque. Era nítido que ambas as duplas conseguiam fazer bons pontos com o primeiro serviço, mas no segundo golpe, Bellucci e Sá tiveram péssimo aproveitamento (33%).

No jogo mental, vantagem também para a dupla de Demoliner e Daniell. Em sete oportunidades depararam-se com break points, conseguindo salvar todos. Nas únicas duas oportunidades que tiveram, quebraram o serviço da dupla adversária e fecharam em 6/4.

Na segunda parcial, André e Thomaz voltaram melhor para o jogo, conseguindo uma quebra em uma bela jogada do paulista. Mas de nada adiantou. Marcelo e Marcus retomaram a quebra e seguiram mais confiantes na partida.

A quebra aumentou a moral da dupla do brasileiro e do neozelandês, que, na volta do 5/4, conseguiram a derradeira quebra de serviço que decidiu o jogo em seu favor por 6/4 e 6/4.