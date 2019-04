'Sensação' do torneio, Shapovalov surpreende e derruba favorito Rafael Nadal em Montréal

Nesta quinta-feira (10), a zebra passeou na sessão noturna da Rogers Cup. Um dos grandes favoritos ao título em Montréal, Rafael Nadal, deu adeus ao torneio após surpreendente derrota por 2 sets a 1, ante à sensação canadense, Denis Shapovalov. Com parciais de 3/6, 6/4 e 7/6(4), o tenista da casa desbancou o cabeça de chave número 1 e avançou às quartas de final da competição.

Denis Shapovalov, de apenas 18 anos, segue fazendo história em Montréal. Wild Card, o tenista da casa chegou ao confronto de oitavas após belas vitórias contra Rogério Dutra Silva (BRA), na primeira rodada, e Juan Martín Del Potro (ARG), na segunda rodada. Com muita agressividade e entrega, o jovem tenista superou a força mental e a experiência do Touro.

Após viver a maior vitória de sua carreira, o canadense terá pela frente, nas quartas de final, o francês Adrian Mannarino, que venceu o jovem coreano Hyeon Chung por 2 sets a 0.

Início equilibrado e quebra decisiva

Nadal se impôs e venceu tenista da casa no primeiro set (FOTO: Minas Panagiotakis/Getty Images)

Shapovalov entrou em quadra decidido a fazer o jogo de sua vida. Enfrentar o multicampeão Rafael Nadal não seria fácil, mas jogar acuado não seria a melhor estratégia para o jovem canadense. Os primeiros games de jogo foram bastante equilibrados, com ambos confirmando seus games de serviço com certa tranquilidade.

Liderando por 4/3, até então sem quebras de saque, o veterano espanhol foi cirúrgico. Atacando o adversário com belas devoluções, Nadal conseguiu a quebra de saque e precisou apenas confirmar o seu serviço para levar o primeiro set por 6/3.

Reação e delírio do público canadense

Shapovalov inflamou a torcida local ao vencer o segundo set (FOTO: Minas Panagiotakis/Getty Images)

A derrota no primeiro set não abalou Shapovalov. Abrindo o segundo set sacando, o tenista da casa confirmou seu serviço e pressionou o saque de Nadal, batalhando intensamente por cada ponto. A luta valeu a pena e o canadense conseguiu a quebra. Liderando por 2/0, Shapovalov encarou um desconfortável 0-30 no game seguinte, mas reverteu a situação e confirmou o 3/0.

Mas contra Rafa nada é fácil. Perdendo por 4/2, o espanhol foi pra cima e conseguiu devolver o break, buscando o empate. Com 4/4 na parcial, tudo indicava que Shapovalov sentiria a pressão, mas isso não aconteceu. O canadense confirmou o seu saque, fez 5/4 e foi buscar a vitória. Em um ponto incrível, o tenista local quebrou mais uma vez o saque de seu adversário e inflamou a torcida na quadra central.

Set duro e vitória histórica da nova geração

Jovem Shapovalov se emociona com vitória histórica contra Nadal (FOTO: Minas Panagiotakis/Getty Images)

A vitória do tenista da casa no segundo set fez a torcida local delirar. Com o apoio das arquibancadas, Shapovalov entrou com moral para o set decisivo. Mas do outro lado da quadra estava alguém muito acostumado com a pressão. Os primeiros games da parcial foram muito tensos, com inúmeras igualdades. O terceiro game do set, o mais longo da partida, terminou com um hold crucial do canadense.

No quinto game, Nadal teve oportunidade de quebra, mas Shapovalov salvou. O set seguiu duríssimo, com os tenistas confirmando seus saques, com dificuldade. No décimo game, o espanhol serviu para se manter vivo no torneio, mas não sentiu a pressão e confirmou bem: 5/5. Nos games seguintes, ambos confirmaram e a decisão foi para o tiebreak.

No tiebreak, os nervos estavam à flor da pele. Nadal conseguiu o mini-break logo de cara e abriu 3-0. O canadense não esmoreceu e confirmou os seus dois pontos de saque. O sexto ponto talvez tenha sido o decisivo da partida: Nadal perdeu seu mini-break com uma dupla falta. Depois deste ponto, Shapovalov cresceu, dominou as ações e fechou a partida: 7/6(4).