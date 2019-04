Rogerinho bate lucky loser na estreia em São Petersburgo

Nesta quarta-feira (20), ocorreram as partidas válidas pela primeira rodada do ATP 250 de São Petersburgo, na Rússia. Número um do Brasil, Rogério Dutra Silva estreou na competição diante de Radu Albot da Moldávia, lucky loser que entrou na chave principal por conta da desistência do tcheco Jiri Vesely - 108º colocado no ranking da ATP.

A vitória do paulista veio em três sets, com parciais 2/6 6/2 e 6/2, depois de uma hora e 56 minutos em quadra. Com o triunfo, o brasileiro garantiu vaga nas oitavas de final do torneio. Seu adversário na próxima rodada será o espanhol cabeça de chave número um do torneio - Roberto Bautista Agut. No confronto direto contra o 13º do mundo, Dutra Silva tem um retrospecto negativo com duas derrotas em dois jogos.

Mesmo com a vitória, Rogério ainda não conquistou pontos no ranking da ATP. Assim, mantém-se na 73ª posição do ranking mundial - ainda como número um do Brasil, com 688 pontos.

Confira o resumo da partida

Dutra Silva começou o jogo com uma quebra logo o início, abrindo 2/0 de vantagem Porém, a partir daí, o brasileiro começou a cometer muitos erros não forçados: ganhando confiança, o tenista da Moldávia conquistou seis games seguidos para fechar em 6/2.

No primeiro game da segunda parcial, Rogerinho começou a reagir tendo três brek points, sem conseguir confirmar nenhum deles. A partir daí, a partida ficou mais equilibrada: no quinto game, o tenista do Brasil quebrou o adversário, abrindo vantagem. Embalando, devolveu o 6/2 para empatar.

O terceiro set foi marcado pela instabilidade com três quebras logo nos três primeiros games. No quarto, o paulista, enfim, foi o primeiro a confirmar o saque. Embalado, conquistou outro break, abrindo 4/1. Mantendo a vantagem, fechou em 6/2.

