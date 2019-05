Masters 1000 de Paris: Krajinovic derrota Isner e desafia Sock na primeira final da carreira

As partidas válidas pelas semifinais da chave de simples do Masters 1000 de Paris, na França, foram disputadas neste sábado (04). Vindo do qualifying, o tenista sérvio Filip Krajinovic conquistou vaga na decisão, depois de bater John Isner dos Estados Unidos. Do outro lado da chave, o cabeça de chave número 18 - Jack Sock - derrotou o tenista da casa Julien Benneteau para alcançar a final.

Krajinovic sofre, mas derrota Isner

No primeiro jogo do dia, a surpresa sérvia Filip Krajinovic entrou em quadra para enfrentar o norte-americano John Isner - cabeça de chave número nove do torneio. Depois de duas horas e 31 minutos, o natural de Sombor venceu por dois sets a um, com parciais de 6/4 6/7 e 7/6.

Esta é a primeira decisão de torneios da ATP na carreira de Krajinovic.

Esta é a primeira decisão de torneios da ATP na carreira do tenista de 25 anos. Com os pontos conquistados nesta semana, Filip ganhou 44 posições no ranking mundial e alcançará seu melhor resultado na próxima segunda-feira (06): será o 33º colocado, seu melhor resultado até então havia sido a posição de número 75. Em caso de título, ainda pode ser o 25º.

Sock bate Benneteau em sets diretos

O segundo confronto do dia era o mais esperado pelo público francês, uma vez que Julien Benneteau enfrentaria o norte-americano Jack Sock - cabeça de chave número 18. Dominando a partida do começo ao fim, o natural de Lincoln acabou com o sonho dos torcedores locais ao vencer por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/2, em uma hora e 20 minutos.

Se for campeão, entrará no top 10 pela primeira vez e irá ao ATP Finals.

A final deste domingo (05), será a oitava na carreira de Jack, que já tem três títulos: os ATPs 250 de Houston, de Auckland e de Delray Beach. Na próxima atualização do ranking mundial, o tenista dos Estados Unidos também terá seu melhor resultado da carreira: se for campeão, entrará no top 10 pela primeira vez: será o nono do mundo. Já se for vice, será o 14º.

