Guia VAVEL do ATP Finals 2017

Neste domingo (12), tem início o último torneio da ATP de 2017. Em Londres, os oito melhores tenistas da temporada disputam o troféu do ATP Finals. Confira este especial preparado pela VAVEL Brasil, para você ficar por dentro do melhor que vai acontecer na O2 Arena, na capital inglesa.

Campeão e vice fora

Na temporada, os tenistas que começaram o ano como vice e líder do ranking mundial, Novak Djokovic e Andy Murray, respectivamente, não tiveram boas campanhas e tiveram que abandonar a temporada precocemente. O escocês fez apenas 2290 pontos em 2017, terminando na 16ª posição. O último torneio de Andy foi Wimbledon, desde então, não jogou mais por conta de uma lesão no quadril.

Foto: Getty Images

Já o sérvio foi um pouco melhor, com 2585 pontos, terminando como 12º do mundo. Sua última aparição dentro das quadras foi também em Wimbledon, onde parou nas quartas de final. Desde julho, recupera-se de lesão no pulso.

Com a ausência dos quatro semifinalistas do ano passado – Murray, Djokovic, Milos Raonic do Canadá e Kei Nishikori do Japão – muitos pontos estão em disputa nesta edição do torneio.

Grupo A Grupo B Rafael Nadal Roger Federer Grigor Dimitrov Alexander Zverev Dominic Thiem Marin Cilic David Goffin Jack Sock

Brasileiros tem grande chance nas duplas

Na chave de duplas da competição, a dupla favorita ao título é do Brasil: Marcelo Melo joga ao lado do polonês Lukasz Kubot. A parceria número um da temporada além de ter conquistado Wimbledon, também levantou o troféu de três Masters 1000, sendo o último na semana passada, em Paris, na França.

Foto: Getty Images

+ Marcelo Melo supera Dodig/ Granollers e é campeão do Masters 1000 de Paris

A dupla cabeça de chave número quatro também é composta por um brasileiro: trata-se do mineiro Bruno Soares que, com o escocês Jamie Murray, fez boas campanhas no ano, com três títulos. “A gente vem em um ritmo bom desde a Ásia com a final em Tóquio, semi em Xangai, semi aqui em Paris e agora vamos descansar e nos preparar para Londres que é um torneio muito especial” disse o brasileiro.

Foto: Getty Images

Confira os participantes do torneio:

1 – Rafael Nadal

Foto: Getty Images

Mesmo com 31 anos, Rafael Nadal viveu um dos melhores momentos de sua carreira em 2017. Com 67 vitórias em 77 partidas no ano, o natural de Manacor conquistou seis títulos, incluindo dois Grand Slams: Roland Garros e o US Open, além de dois Masters 1000: em Madri e Monte Carlo.

+ ATP Finals 2017: Rafael Nadal, em busca do título que falta

Com as boas campanhas, reassumiu a liderança do ranking mundial depois de mais de três anos. No entanto, vem sofrendo com lesões. No último torneio, o Masters 1000 de Paris, teve de abandonar.

+ Com dores no joelho, Nadal anuncia desistência do Masters 1000 de Paris

2 – Roger Federer

Foto: Getty Images

Depois de começar a temporada com número 17 do mundo e desacreditado por grande parte do circuito, Roger Federer provou que idade é só um número: logo no primeiro torneio do ano, surpreendeu favoritos para conquistar o Australian Open pela quinta vez na carreira.

Embalado, o nascido na Basileia ainda levantou mais seis troféus no ano, incluindo o de Wimbledon e dos Masters 1000 de Indian Wells, Miami e Xangai. Em 2017, o suíço tem 54 vitórias em 59 partidas.

+ ATP Finals 2017: Roger Federer, para fechar o ano com chave de ouro

3 – Alexander Zverev

Foto: Getty Images

O terceiro classificado ao torneio foi uma surpresa para todos: com apenas 20 anos, Alexander Zverev mostrou-se muito maduro e bem preparado para suportar a pressão do circuito. Impressionando com boas atuações, conquistou cinco títulos no ano – sendo dois Masters 1000 em Roma e em Montreal – além de seis vitórias expressivas sobre tenistas do top 10.

+ ATP Finals 2017: Alexander Zverev, o jovem que escolheu brincar entre os adultos

4 – Dominic Thiem

Foto: Getty Images

O austríaco Dominic Thiem ficou conhecido no circuito mundial em 2016. Neste ano, o jovem tenista provou que merece estar entre os melhores, depois de se consolidar dentro do top 10. Em 2017, Thiem acumulou 48 vitórias e 25 derrotas, com apenas um título: o Rio Open.

5 – Marin Cilic

Foto: Getty Images

Campeão do US Open em 2013, o croata Marin Cilic vive um dos melhores momentos de sua carreira. Atual número cinco do mundo, o tenista de 29 anos acumulou bons resultados no ano: foram 44 vitórias e 19 derrotas, com um título: no ATP 250 de Istambul, na Turquia. Em Grand Slams, seu melhor resultado foi a final em Wimbledon, perdendo para o suíço Roger Federer.

6 – Grigor Dimitrov

Foto: Getty Images

Aos 26 anos, o búlgaro Grigor Dimitrov também fez o melhor ano de sua vida nesta temporada. Com um início arrasador que rendeu os títulos dos ATPs 250 de Brisbane e Sofia, além da semifinal no Australian Open, o natural de Haskovo mostrou que estava cada vez mais maduro. No total, Grigor teve 44 vitórias em 63 partidas e três títulos: também foi campeão do Masters 1000 de Cincinnati, depois de derrotar o australiano Nick Kyrgios.

7 – David Goffin

Foto: Getty Images

O belga David Goffin fez uma temporada regular. Logo no primeiro Grand Slam chegou às quartas de final, parando em Dimitrov. Confiante, fez final no ATP 250 de Sofia e no ATP 500 de Roterdã. Os primeiros troféus do ano vieram justamente nas últimas semanas: na gira asiática, levou o ATP 250 de Shenzhen, na China, e o ATP 500 de Tóquio, no Japão. Atualmente é o oitavo colocado no ranking mundial.

8 – Jack Sock

Foto: Getty Images

O último a garantir vaga na competição foi o norte-americano Jack Sock. Aos 22 anos, o natural de Lincoln estreia no top 10 pela primeira vez na carreira. O jovem vem embalado depois da conquista do maior título de sua vida no Masters 1000 de Paris, na França. Em 2017, Jack conquistou mais dois títulos: em Auckland e Delray Beach.

+ Sock vira contra Krajinovic, conquista o Masters 1000 de Paris e garante vaga no ATP Finals

ATP World Tour Finals 2017

Foto: ATP/ Divulgação

Nome: ATP World Tour Finals

Categoria: World Tour Finals

Local: Londres, Reino Unido

Data: 12.11.2017 à 19.11.2017

Chaveamento: SGL 8 DBL 8

Piso: Quadra dura

Atual campeão: Andy Murray (Simples) e Henri Kontinen/ John Peers (Duplas)

Site oficial: http://www.nittoatpfinals.com/en

