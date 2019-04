Australian Open 2018: Em Melbourne, Roger Federer tentará seu 20° título de Grand Slam

Supremacias não existem no tênis. Poucas vezes na história do esporte foi possível afirmar que um jogador era o melhor de todos os tempos. Mas com Roger Federer é diferente. Antes contestado por alguns, hoje em dia é unanimidade no quesito, e em Melbourne ele lutará para ser o primeiro tenista com 20 títulos de simples em Grand Slam.

Federer não é o seu jogador comum. Ele é querido por todos os lados e impressiona diferentes públicos. O suíço é comprovadamente o tenista mais fantástico que já andou pelo planeta e agora, com 35 anos de idade, segue lutando com a gana de um garoto.

História no Australian Open

Tendo sido o segundo Grand Slam que venceu na carreira, Roger tem um carinho especial pelo torneio. Ele já o venceu cinco vezes, nos anos de 2004, 2006, 2007, 2010 e 2017, sendo o atual defensor do título.

Federer tem 87% (87V, 13D) de aproveitamento em partidas no Australian Open. É o seu segundo torneio de melhor desempenho, empatando com o US Open. Em ambos ele nunca caiu antes da terceira rodada.

Federer em semifinais do Australian Open: 6 vitórias e 7 derrotas

Federer em finais do Australian Open: 5 vitórias e 1 derrota

Em 2017, bateu Rafael Nadal na final, em uma grande partida que marcou história como talvez a mais importante da história recente do tênis.

Expectativa para 2018

Roger chega ao torneio com 100% de aproveitamento na temporada atual. Disputou apenas a Hopman Cup de Perth, e nela venceu quatro partidas de simples, contra Yuichi Sugita, Karen Khachanov, Jack Sock e Alexander Zverev.

Federer começará sua campanha no Australian Open contra o britânico Aljaz Bedene. Na segunda rodada, se vencer, irá contra o vencedor da partida entre Soon-Woo Kwon e Jan-Lennard Struff e seu adversário seguinte pode ser Richard Gasquet.

