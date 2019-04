Resultado Nick Kyrgios vence Rogério Dutra Silva no Australian Open 2018 (3-0)

Agradecemos a todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço!

Nick Kyrgios vence Rogério Dutra Silva por três sets a zero, com parciais de 6/1 6/2 e 6/4, em uma hora e 27 minutos e avança no Australian Open! Na próxima rodada, seu adversário será o sérvio Viktor Troicki!

10º Game, 3º Set (5-4):? MATCH POINT! 40/15

10º Game, 3º Set (5-4):? Australiano balança brasileiro e conquista o ponto! 30/15

10º Game, 3º Set (5-4): Ace! 15/0

10º Game, 3º Set (5-4): Kyrgios saca para o jogo!

9º Game, 3º Set (5-4): Rogerinho encaixa bons saques, alivia pressão e confirma o game!

9º Game, 3º Set (5-3): Kyrgios está a um game da vitória!

8º Game, 3º Set (5-3): Sacando muito, australiano confirma seu game de serviço com facilidade e abre vantagem!

7º Game, 3º Set (4-3): KYRGIOS CONQUISTA A QUEBRA! Australiano faz boas devoluções, domina no fundo de quadra, abre 0/40 e conquista outro break!

6º Game, 3º Set (3-3): Kyrgios segue impecável em seus games de serviço! Com saques a mais de 200 km/h, faz seu game e empata o set novamente.

5º Game, 3º Set (2-3): Rogerinho parece que encontrou uma maneira de jogar! Sacando bem, domina seu game de saque para seguir na liderança do set.

4º Game, 3º Set (2-2): Brasileiro equilibra game de saque do adversário com excelentes devoluções e chega ao break point. Mas australiano encaixa bons saques para confirmar seu game.

3º Game, 3º Set (1-2): Com bons serviços, Rogerinho conquista pontos facilmente com seu forehand para confirmar mais um game de saque!

2º Game, 3º Set (1-1): Australiano volta a se complicar com devoluções do brasileiro, mas encaixa bons serviços no 40/40 para empatar o set!

1º Game, 3º Set (0-1): Brasileiro saca bem e consegue sair da situação adversa, levando ao 40/40. Dominando com o forehand, conquista dois pontos seguidos para confirmar o saque!

1º Game, 3º Set (0-0): Rogerinho no serviço!

8º Game, 2º Set (6-2): KYRGIOS VENCE O SEGUNDO SET! Confiante, australiano está sacando muito! Sem perder pontos de novo, conquista a segunda parcial.

8º Game, 2º Set (5-2): Kyrgios saca para o segundo set!

7º Game, 2º Set (5-2): QUEBRA PARA KYRGIOS! Australiano força devoluções e pressiona adversário, que erra!

6º Game, 2º Set (4-2): Australiano volta a sacar bem e, com mais um game limpo, confirma seu saque para manter a vantagem no placar.

5º Game, 2º Set (3-2): Colocando o primeiro saque em quadra, Rogerinho ganha confiança, domina os pontos e faz seu game!

4º Game, 2º Set (3-1): Brasileiro consegue neutralizar parte dos saques do adversário, leva ao 40/30, mas Kyrgios encaixa um ace para confirmar.

3º Game, 2º Set (2-1): Jogando melhor, Rogerinho equilibra partida no fundo de quadra - com direito a passada de backhand - e volta a confirmar o saque!

2º Game, 2º Set (2-0): Com ótimos serviços, australiano não tem dificuldade para confirmar o saque e amplia vantagem!

1º Game, 2º Set (1-0): KYRGIOS COMEÇA COM QUEBRA! Brasileiro não consegue achar brechas no jogo do australiano. Forçando seus golpes, comete erros não forçados. Aproveitando a situação, Kyrgios conquista outro break!

1º Game, 2º Set (0-0): Rogerinho no serviço!

7º Game, 1º Set (6-1): KYRGIOS VENCE O PRIMEIRO SET! Sem dar chances ao adversário, australiano saca bem para levar o set em 28 minutos.

7º Game, 1º Set (5-1): Kyrgios saca para o set!

6º Game, 1º Set (5-1): MAIS UMA QUEBRA! Paulistano faz dupla-falta e perde intensidade. Apesar de se recuperar parcialmente, saindo do 0/30, não é capaz de salva o break. Assim, Kyrgios amplia a vantagem!

5º Game, 1º Set (4-1): Brasileiro aproveita momento de distração de Kyrgios e chega ao break point. Mas australiano saca bem para salvar, confirmar o game e abrir vantagem!

4º Game, 1º Set (3-1): Australiano leva advertência!

4º Game, 1º Set (3-1): KYRGIOS QUEBRA! Rogerinho não saca tão bem, deixa Kyrgios entrar no rallys e australiano não perdoa: levando ao 40/40, chega ao primeiro break point no erro do brasileiro. Com ótimo forehand, conquista a quebra!

3º Game, 1º Set (2-1): Em mais um game longo, australiano complica-se novamente exagerando no forehand, mas faz dois aces e leva para o 40/40. Depois de dois deuces, conta com erro do adversário para confirmar seu saque.

2º Game, 1º Set (1-1): Sacando muito bem, Rogerinho domina os rallys com facilidade e confirma seu serviço sem perder pontos!

1º Game, 1º Set (1-0): Kyrgios se atrapalha com dupla-falta e "furada" de backhand, mas recupera-se com consistência e, apostando nos erros do adversário, confirma seu primeiro game de saque.

1º Game, 1º Set (0-0): Nick Kyrgios no serviço!

PRÉ-JOGO: Tenistas já estão em quadra e aquecem para a partida!

PRÉ-JOGO: A partida terá início às 5h45. Fiquem ligados!

+ Depois de eliminar Dimitrov, Kyrgios conquista primeiro título em casa

Já o número 17 do mundo, Kyrgios vem de ótima campanha no ATP 250 de Brisbane, na Austrália, onde ficou com o título, depois de vencer o búlgaro Grigor Dimitrov nas semifinais. Na final, derrotou o norte-americano Ryan Harrison em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/2, em uma hora e 14 minutos.

O brasileiro é o atual número 98 no ranking da ATP. Nesta temporada, furou o qualifying do ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia, mas foi eliminado na primeira rodada pelo jovem canadense Denis Shapovalov.

Kyrgios também foi eliminado nas rodadas iniciais em 2017: apesar de cabeça de chave, perdeu para o veterano italiano Andreas Seppi na segunda rodada em partida de cinco sets.

Único representante brasileiro na chave de simples, Rogerinho vive boa fase na carreira. Neste ano, faz sua segunda participação em Melbourne: em 2017, chegou à segunda rodada, sendo eliminado pelo francês Gilles Simon em sets diretos.

Quando falamos de Aberto da Austrália, falamos de um torneio que merece ser elogiado. E no próximo dia 15, terá início o primeiro Grand Slam da temporada do tênis. Celebrando sua 106° edição, o torneio contará novamente com a presença de nomes como Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e muitos outros nas quadras de Melbourne. A VAVEL Brasil fará cobertura do torneio e transmissão em tempo real das partidas.

Hoje teremos o grande duelo entre Rogério Dutra Silva e Nick Kyrgios ao vivo pela primeira rodada do Australian Open 2018.