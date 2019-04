Duplista ascendente, Demoliner fala à VAVEL: "Quero figurar entre os dez melhores do mundo"

Figurar entre os 50 melhores duplistas do mundo não é tarefa fácil. Nomes como Marcelo Melo e Bruno Soares tiveram de batalhar muito para evoluir e chegar ao topo do ranking, colocando a bandeira do Brasil no alto do pódio.

Nessa complicada missão, o gaúcho Marcelo Demoliner se vê começando a escalada. Hoje na 35° colocação do ranking de duplas da ATP, ele teve um brilhante ano com o neozelandês Marcus Daniell, participando de quatro finais de ATP 250 e decolando na carreira.

Agora entrando no mundo dos Masters 1000 e dos melhores torneios com melhor ranking, Marcelo Demoliner conversou com a VAVEL e colocou na mesa seus objetivos para 2018. Confira:

Demoliner, primeiramente a equipe da VAVEL Brasil gostaria de lhe parabenizar por uma fantástica temporada, com quatro finais de ATP 250 e os primeiros Masters 1000 da sua carreira, além de disputas e participações em Grand Slams. Nos fale um pouco dessa ascensão e do que te levou a subir tanto de nível em 2017.



"Eu comecei a me dedicar nas duplas nos últimos 3 anos, e a cada ano que passa, consigo entender mais a complexidade desse jogo. E com isso, fui acreditando mais no meu potencial, treinando e jogando sempre com os melhores do mundo, e com certeza foi um dos fatores para essa minha ascensão."



Você teve um ano muito consistente ao lado do Marcus Daniell. Como é a relação de vocês? Ele será seu parceiro para 2018 ou ainda não há nada apalavrado?



"Foi um ano muito bacana ao lado dele. Considero um grande amigo fora das quadras, e estamos sempre em contato. Tínhamos combinado em jogar ate o final desse ano, mas ano que vem seguiremos caminhos diferentes. A princípio eu não terei parceiro fixo para esta temporada."



Você deve se espelhar muito no Marcelo e no Bruno, ídolos brasileiros. Jogar a Copa Davis ou talvez até os Jogos Olímpicos de Tóquio ao lado de algum deles é um sonho seu? E, já aproveitando: qual você diria que foi o momento mais emocionante desse ano? Sabemos que você ficou emocionado em jogar a semifinal da dupla mista em Wimbledon.

"Estar nos Jogos Olímpicos é um sonho meu de criança, sim. Em relação à Copa Davis, acredito que será natural e quando pintar a hora certa, vou representar da melhor forma minha pátria. Quanto ao momento mais emocionante, foi em Wimbledon mesmo, ainda mais depois do jogo do Federer com a quadra lotada, que deixou toda atmosfera ainda mais especial."

Você vem em uma grande crescente no ranking, com resultados impressionantes no último ano. Você já começou a pré-temporada com alguma meta de ranking para 2018?



"Já iniciei a pre temporada no Rio de Janeiro, na Tennis Route, academia que já estou há mais de 6 anos e considero referencia no tênis brasileiro. Tracei um objetivo que era terminar entre o Top 40 nesse ano, e foi alcançado. Ano que vem espero continuar nessa crescente, e terminar o ano ainda melhor que esse. E um dia figurar entre os 10 melhores do mundo."



Por fim, gostaríamos de lhe desejar muita sorte em 2018. Você tem algum recado para o torcedor que te acompanha?



"Agradeço a cada um que sempre mandou mensagens positivas para o nosso esporte. Desejo a todos que 2018 seja abençoado."