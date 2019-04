Federer vira contra Haase e retoma liderança do ranking mundial depois de cinco anos

Escrever seu nome na história. É isso que, aos 36 anos, o tenista suíço Roger Federer vem fazendo em 2018. Nesta sexta-feira (16), o natural da Basileia conseguiu mais um recorde, depois da vitória sobre o tenista da casa Robin Haase, nas quartas de final do ATP 500 de Roterdã, na Holanda.

O triunfo do tenista da Suíça foi pelo placar de dois sets a um, com parciais de 4/6 6/1 e 6/1, em uma hora e 20 minutos em quadra.

Com a vitória, Federer conquistou preciosos 90 pontos que o colocam como número um do mundo na próxima segunda-feira (19), com 25 pontos a mais que o espanhol Rafael Nadal. Além disso, o suíço torna-se o tenista mais velho a liderar o ranking da ATP, com 36 anos. Antes dele, a marca pertencia ao norte-americano Andre Agassi, com 33 anos.

Federer se torna o tenista mais velho a liderar o ranking da ATP, com 36 anos.

A última vez que o campeão do Australian Open foi líder do ranking mundial foi entre julho e novembro de 2012, quando foi superado pelo sérvio Novak Djokovic.



Nas semifinais do torneio, Roger espera o vencedor do confronto entre o veterano italiano Andreas Seppi - 81º do mundo - e o jovem russo Daniil Medvedev - número 57 no ranking da ATP. Na outra semi, o búlgaro Grigor Dimitrov enfrenta o belga David Goffin.

Resumo da partida

Federer começou o jogo melhor. Rapidamente confirmou seu serviço e, na sequência, fez três pontos seguidos para a abrir 0/40 no saque do adversário. Entrando na partida, Haase encaixou bons serviços para salvar os breaks e empatar o set. A partir daí, o holandês ganhou confiança e tornou o set disputado. No nono game, o tenista da casa aproveitou o mau momento do adversário para conquistar a quebra na primeira chance que teve. Sacando muito bem, não deu chances de recuperação ao suíço e venceu o set por 6/4.

Holandês bate backhand (Foto: Andy Astfalck/ Getty Images)

Na segunda parcial, o suíço mudou seu estratégia, sendo mais agressivo e subindo à rede. O resultado não demorou para aparecer: logo no segundo game, conseguiu o break. No sexto game, quando o holandês sacava em 1/4, Roger contou com os erros do adversário para quebrar mais uma vez. Confirmando seu saque, fechou o set em 6/1 para empatar.

Extremamente confiante, Federer começou o terceiro set jogando da mesma maneira que o anterior: no primeiro game, conseguiu mais uma quebra a seu favor. Dominante, o suíço seguiu impecável, sem deixar seu adversário ganhar. Dessa forma, quebrou mais uma vez. No 1/5, Haase sentiu a pressão e cedeu a vitória a Federer.

Suíço em ação (Foto: Getty Images)

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.