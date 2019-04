Schwartzman impede dobradinha de Verdasco e conquista maior título da carreira no Rio Open

Uma baixa estatura para muito talento. 'El Peke', como é apelidado, é um pequeno entre os gigantes no tênis. No papel de Davi, Diego Schwartzman tinha a missão de desbancar Fernando Verdasco, o Golias da vez. Neste domingo (25), na final de simples do Rio Open, a grandeza 'hermana' foi superior a intensidade espanhola: vitória por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3, em 1h22 de partida, para levar o argentino ao maior título da carreira e seu melhor ranking no circuito.

Verdasco poderia conquistar um feito grandioso no Rio Open: ser campeão na chave de simples e duplas na mesma edição. Ao lado de David Marrero, venceu Nikola Mektic e Alexandr Peya na final de duplas por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 7/5 e 10-8, e ficou com o título. Em 2017, Pablo Carreño Busta teve a chance de conseguir o feito, mas não levou nas simples.

Após a decisão, os 500 pontos para o campeão e os 300 para o vice foram distribuídos e o ranking será atualizado na próxima segunda-feira. Schwartzman entrou no torneio como número 23 do mundo e terminou como 18. Já Verdasco deu um salto na tabela: entrou como 40 do mundo e deixou a competição como 27.

No confronto direto entre os tenistas, o argentino levava vantagem sobre o espanhol: uma vitória no único confronto disputado até então no circuito. O último duelo foi no ATP de Nice, curiosamente também no saibro, mesma superfície do Rio Open, onde Schwartzman venceu por 2 sets a 0, parciais de 7/6(5) e 6/1.

Verdasco foi campeão de duplas do Rio Open (Foto: Divulgação/Fotojump)

Verdasco chegou na decisão após vencer o italiano Fabio Fognini na semifinal por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7/5. Na primeira rodada, venceu o argentino Leonardo Mayer em três sets. Na sequência, bateu o também argentino Nicolas Kicker. Logo depois, bateu o atual campeão do torneio Dominic Thiem com direito à pneu no austríaco.

Já Diego Schwartzman enfrentou sensação chilena Nicolas Jarry e venceu por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/2. Na primeira rodada, contou com a desistência do norueguês Casper Ruud, semifinalista do Rio Open na edição passada, para avançar. Na sequência, duelo de compatriotas contra Federico Delbonis. O maior desafio até então veio nas quartas, contra o ex-Top-10 Gael Monfils.

Atual número 40 do mundo, Verdasco buscava seu nono título na carreira. Entre eles, cinco foram conquistados no saibro. O último foi em 2016, quando ficou com o troféu no ATP de Buscareste. Número 23 no ranking e atual 2 da Argentina, Schwartzman buscou seu segundo título na carreira. O único também foi conquistado no saibro.

O argentino se junta a lista de campeões de simples do Rio Open. Em 2014, o espanhol Rafael Nadal ficou com o troféu. Em 2015, foi a vez do compatriota David Ferrer ser campeão. No ano seguinte, o uruguaio Pablo Cuevas ficou com o título. Já na última edição, o austríaco Dominic Thiem teve seu nome na lista de vencedores.