Atual campeão, Rogerinho vence dupla de Ramos-Vinolas na estreia do Brasil Open

Nesta segunda-feira (26), teve início a 18ª edição do Brasil Open, o ATP 250 de São Paulo. Jogando nas quadras do Ginásio do Ibirapuera, no centro da capital paulista, o tenista brasileiro Rogério Dutra Silva estreou com vitória na chave de duplas da competição.

Jogando com o tcheco Roman Jebavy - 53º colocado no ranking mundial - o paulista venceu a parceria composta pelo espanhol Albert Ramos-Vinolas e o italiano Marco Cecchinato por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 7/6, em uma hora e 21 minutos em quadra.

+ Guia VAVEL do Brasil Open 2018

O brasileiro defende os 250 pontos do título do ano passado.

Com a vitória, a dupla do Brasil e da República Tcheca garantiu vaga nas quartas de final da competição. Na próxima fase, seus adversários vem do confronto entre os argentinos Guillermo Duran e Andres Molteni - cabeça de chave número três - e a parceria composta pelo brasileiro Fabricio Neis e o argentino Renzo Olivo.

O brasileiro defende os 250 pontos do título do ano passado, quando, ao lado do mineiro André Sá, derrotou na final a dupla cabeça de chave número quatro do torneio - Marcelo Demoliner do Brasil e Marcus Daniell da Nova Zelândia - por dois sets a um, com parciais de 7/6 5/7 e 10/7, em duas horas dois minutos de partida.

Rogerinho volta à quadra nesta terça-feira (27), quando faz sua estreia na chave de simples do torneio. Na primeira rodada, Dutra Silva encara o cabeça de chave número sete - Tennys Sandgren dos Estados Unidos. Já Ramos-Vinolas é o cabeça de chave número um e, por isso, passou de bye pela primeira rodada.

+ Rogerinho projeta confronto contra Sandgren em SP: "Estou confiante, só faltam as vitórias"

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.