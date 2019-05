Com problemas físicos, Nadal desiste de Acapulco e é dúvida para Indian Wells

Rafael Nadal anunciou na noite desta terça-feira (27) sua desistência do ATP 500 de Acapulco, no México. Durante os treinamentos, o espanhol sentiu a mesma lesão que provocou sua retirada do jogo contra o croata Marin Cilic pelas quartas de final do Australian Open, no mês passado. Na ocasião, Rafa foi diagnosticado com lesão Grau I no músculo que liga o abdômen e a coxa direita. O espanhol defendia os pontos da final do ano passado.

SUCESSÃO DE PROBLEMAS FÍSICOS

O canhoto de Mallorca, de 31 anos de idade, vem enfrentando problemas físicos desde o fim da temporada de 2017. Além do Aberto do México e do Grand Slam australiano, Rafa havia desistido do torneio da Basileia, em outubro passado, e abandonou o Masters de Paris-Bercy e o ATP Finals, ambos disputados em novembro. Os abandonos foram provocados por fortes dores nos joelhos do então número um do mundo, que vinha de uma temporada extenuante.

DÚVIDA PARA INDIAN WELLS

Nadal tampouco garantiu sua presença no Masters de Indian Wells, que se inicia na próxima semana. O espanhol passa agora por nova bateria de exames para conhecer melhor a situação da coxa direita e planejar com cuidado sua recuperação.

Atual número 2 do mundo, o tenista maiorquino vê aumentar para cerca de 600 pontos a distância que o separa do suíço Roger Federer, que conquistou a liderança do ranking há duas semanas. O anúncio de hoje coloca em dúvida as expectativas criadas em torno de uma possível disputa pelo número um do mundo durante os torneios americanos do mês de março.

Rafael Nadal estrearia hoje contra seu compatriota Feliciano López, atual número 38 do ranking. O japonês Taro Daniel entra como Lucky Loser no lugar daquele que era o principal cabeça de chave do torneio mexicano.

