Mayer bate compatriota e avança no Brasil Open; Delbonis é eliminado

Nesta quarta-feira (28), começaram as oitavas de final do Brasil Open 2018, o ATP 250 de São Paulo. Na quadra central do Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista, os cabeças de chave argentinos Leonardo Mayer e Federico Delbonis entraram em ação.

Mayer supera compatriota e avança

No primeiro jogo do dia, o cabeça de chave número cinco - Leonardo Mayer da Argentina - encarou seu compatriota Carlos Berlocq - número 131 no ranking da ATP. Depois de uma hora e 41 minutos, Mayer venceu por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/4.

Nas quartas de final da competição, Leonardo espera o vencedor do confronto entre o uruguaio Pablo Cuevas - atual tricampeão consecutivo do torneio - e o austríaco Sebastian Ofner - que vem do torneio qualificatório e de vitória sobre o italiano Marco Cecchinato. O jogo ocorre ainda nesta quarta-feira.

Delbonis é eliminado por Garcia Lopez em três sets

Campeão do torneio em 2014, o argentino Federico Delbonis é o cabeça de chave número oito da edição deste ano. Na segunda rodada, Federico enfrentou o veterano espanhol Guillermo Garcia Lopez - 68º do mundo. A derrota de Delbonis foi pelo placar de dois sets a um, com parciais de 7/6 4/6 e 6/4, em duas horas e 37 minutos de jogo.

Na próxima rodada, o espanhol terá pela frente ou o italiano Fabio Fognini - cabeça de chave número dois, que vem de semifinal no Rio Open - ou o português João Domingues - que furou o qualifying e derrotou o argentino Renzo Olivo na primeira rodada.

