She is back! Serena vence Diyas em Indian Wells no seu retorno ao circuito após 14 meses

O aguardado retorno de Serena Williams terminou como grande maioria das partidas da americana em sua carreira: com vitória. Na madrugada desta sexta-feira (9), Serena bateu a cazaque #53 Zarina Diyas por dois sets a zero, parciais de 7/6 e 6/3, em 1h33, na primeira rodada do Premier de Indian Wells.

A americana, vencedora de 23 grand slams, não atuava desde o Australian Open 2017, quando foi campeã. Depois de dar a luz à sua primeira filha, Williams voltou às quadras pela primeira vez no circuito WTA - já tinha atuado na Fed Cup defendendo os Estados Unidos.

Na segunda rodada em Indian Wells, Serena Williams vai enfrentar a holandesa Kiki Bertens, cabeça de chave #29 do torneio, no sábado (10). Se avançar, pode encontrar a irmã Venus Williams na fase seguinte.

No primeiro set, Williams não enfrentou nenhum break point, mas Diyas suportou a pressão da devolução da americana, salvando quatro bps. As duas confirmaram seus serviços até o 11º game, quando a cazaque finalmente perdeu seu serviço, e Serena confirmou a vitória na sequência: 7/5.

O segundo set foi muito mais caótico. Diyas perdeu seu serviço no terceiro game, e as duas trocaram quebras nos quatro serviços seguintes, com Serena abrindo 4/3 de vantagem. Depois do segundo game, um saque só confirmado no oitavo, com Williams abrindo 5/3. Na sequência, a americana conseguiu sua quarta quebra de serviço no set e venceu a partida: 7/5, 6/3.

Outros resultados

Monica Puig (POR) 6/3 7/6 Beatriz Haddad Maia (BRA)

Danielle Collins (USA) 2/6 6/4 6/3 Taylor Townsend (USA)

Monica Niculescu (ROM) 2/6 3/6 Sorana Cirstea (ROM)

Yanina Wickmayer (BEL) 6/3 6/2 Kayla Day (USA)

Aliaksandra Sasnovich (BLR) 5/7 7/6 7/6 Magda Linette (POL)

Ekaterina Makarova (RUS) 6/2 6/4 Kirsten Flipkens (BEL)

Veronica Cepede Royg (PAR) 2/6 1/6 Mona Barthel (ALE)

Vera Zvonareva (RUS) 3/6 2/6 Natalia Vikhlyantseva (RUS)

Sara Sorribes Tormo (ESP) 0/6 3/6 Cici Bellis (USA)

Christina McHale (USA) 6/3 2/6 6/7 Katerina Siniakova (TCH)

Sofya Zhuk (RUS) 7/5 6/4 Alizé Cornet (FRA)

Lara Arruabarrena (ESP) 3/6 6/3 6/4 Lesia Tsurenko (UCR)

Jennifer Brady (USA) 3/6 6/4 6/2 Mihaela Buzarnescu (ROM)

Carina Wittöft (ALE) 4/5 abandono Su-Wei Hsieh (TPE)

Victoria Azarenka (BLR) 6/4 6/2 Heather Watson (GBR)