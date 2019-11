Caroline Wozniacki estreia sem problemas em Indian Wells e elimina Lara Arruabarrena

Na corrida para voltar ao topo do ranking da WTA, a número 2 do mundo, Caroline Wozniacki, estreiou muito bem em Indian Wells. Em uma partida de 1h27, a dinamarquesa foi mais agressiva do que o comum, jogou dentro da quadra em boa parte do jogo, impôs seu ritmo e bateu a espanhola número 80 do mundo, Lara Arruabarrena, por dois sets a zero, com parciais de 6-4/6-1.

No próximo confronto, Woz jogará contra a bielorussa número 49 do ranking, Aliaksandra Sasnovich, que vem de vitória contra a cabeça de chave 28 do torneio, Anett Kontaveit.

RESUMO DO JOGO

Apesar do início de jogo muito parelho, com saques confirmados e muita confiança de ambas as tenistas, Caroline Wozniacki se apresentava um pouco melhor que sua adversária. O quarto game deixou a impressão de que teríamos um longo jogo pela frente: com Arruabarrena no saque a ex-número um conseguiu jogar por cinco break points, mas não fechou o ponto, que terminou vencido pela espanhola.

Essa foi a tônica da primeira parcial: Woz sacava melhor - terminou o primeiro set com cinco aces - e conseguia encaixar algumas devoluções. Chegou aos BP's, mas não quebrava os serviços de sua oponente. No décimo game, enfim, isso aconteceu. Arruabarrena ainda salvou dois set points de Caro, mas foi derrotada em 6-4, após 56 minutos.

No segundo set, Wozniacki mostrou a que veio e fez valer seu posto de atual campeã do Australian Open. Continuou com o estilo agressivo e forçou muitas falhas de Lara. Além disso, a espanhola também errou muito apenas por si só e dobrou seus erros não forçados no jogo na segunda parcial. Ao fim da partida, Wozniacki terminou com quase 50% dos pontos em que não sacou.

Quando o pneu parecia inevitável, Arruabarrena forçou seus golpes, salvou dois match points e conseguiu confirmar seu primeiro serviço no set. Mas a reação ficou por aí. No último ponto Woz confirmou seu saque tranquilamente e fechou a partida na primeira oportunidade que teve, fazendo 6-1 em 33 minutos.

