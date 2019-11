Simona Halep vence mais uma batalha de três sets na temporada e elimina Océane Dodin em Miami

Jogos épicos já são rotina na temporada da número 1 do mundo. Em mais uma partida de grandes rallies, belos pontos e também drama, a #1 Simona Halep bateu a lucky loser Océane Dodin, #98 do mundo, em três sets: 3/6, 6/3 e 7/5, e avançou para a terceira rodada do WTA de Miami. Foram 13 quebras de saque em um jogo que durou 2h07. Halep vai enfrenta na terceira rodada a polonesa Agnieszka Radwanska, cabeça de chave #30.

Dodin havia sido eliminada no qualifier, após se retirar no segundo set da partida contra Alison Riske, com um problema no tornozelo. Mesmo assim, a francesa acabou sendo repescada e venceu a partida de estreia contra a paraguaia Verónica Cepede Royg. Océane fez grande jogo contra a número 1, mas acabou caindo em Miami.

Logo no segundo game, Halep enfrentou dois break points e perdeu o saque, mas quebrou logo na sequência, fazendo 1/2. As duas tenistas continuaram confirmando seu serviço até o sexto game, quando Dodin forçou nova quebra e fez 4/2. As duas confirmaram seus serviços, até que a francesa sacou para o set no nono game, quando conseguiu fechar após seu terceiro set point: 6/3, em 39 minutos. Simona pediu atendimento médico para tratamento no ombro durante a primeira parcial.

O segundo set foi marcado pelas muita inconsistência no saque. Halep quebrou no segundo game, Dodin no terceiro. No sexto, a francesa perdeu seu saque outra vez, mas novamente devolveu para fazer 3/4. Porém, no oitavo game, a francesa teve duas duplas faltas, chegando a 14 na partida, e foi quebrada novamente. A romena foi consistente no último game, e devolveu o 6/3, em 34 minutos.

O terceiro set foi de longe o mais intenso e emocionante de todos. Os três primeiros games deram a impressão que as tenistas teriam mais consistência no saque, mas isso durou pouco. Em um épico quarto game, onde Halep chegou a receber um racket abuse warning após um erros não-forçado, Dodin quebrou o serviço com um grande winner de devolução, fazendo 3/1.

Dodin sacou para abrir uma grande vantagem, jogou grandes pontos e chegou a salvar três break points, mas Halep conseguiu recuperar a quebra. Porém, logo na sequência, a francesa encaixou grandes winners, e voltou a quebrar o serviço. No game seguinte, Océane encarou um break point e acabou perdendo o saque em uma nova dupla falta. Neste momento, a francesa liderava por 4/3.

Halep confirmou seu serviço duas vezes, Dodin uma, e o jogo foi para o 11º game empatado em 5/5. No momento de pressão, a francesa acabou sofrendo com erros não-forçados, perdeu o game de saque e Halep foi segura no último game da partida, onde não perdeu nenhum ponto e fechou com um ace: 7/5, em 54 minutos.

Outros resultados da segunda rodada do WTA de Miami

Garbiñe Muguruza (ESP) abandono Amanda Anisimova (EUA)

Angelique Kerber (ALE) 6/2 6/2 Johanna Larsson (SUE)

Christina McHale (EUA) 6/1 6/4 Barbora Strycova (TCH)

Anastasia Sevastova (LET) 7/5 6/4 Alizé Cornet (FRA)

Alison van Uytvanck (BEL) 3/6 6/7 Agnieszka Radwanska (POL)

Ekaterina Makarova (RUS) 5/7 5/7 Karolina Pliskova (TCH)

Aliaksandra Sasnovich (BLR) 2/6 6/3 2/6 Anastasia Pavlyuchenkova (RUS)

Magdalena Rybarikova (EVQ) 3/6 3/6 Monica Niculescu (ROM)

Julia Goerges (ALE) 6/7 6/4 4/6 Carina Witthoeft (ALE)