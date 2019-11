Hsieh salva seis match points, mas Pliskova vence tie-break no terceiro set e avança em Miami

Em uma partida de muitos erros, mas também grandes pontos, a cabeça de chave #5, Karolina Pliskova, eliminou Su-Wei Hsieh, #61, por 2 sets a 1, e avançou para a quarta rodada do WTA de Miami. A tcheca venceu o primeiro set por 6/4, mas errou muito no segundo, que foi vencido pela taiwanesa no 6/1. Pliskova então teve seis match points, mas não conseguiu fechar o jogo. No tie break, a ex-número um finalmente garantiu a vitória em 2h26, no primeiro encontro na história entre as tenistas.

O primeiro set começou com Hsieh perdendo o saque em uma dupla falta. Após salvar mais dois break points, em sua segunda passagem no serviço, a taiwanesa perdeu seu saque outra vez no quinto game, e Pliskova abriu 5/1 após confirmar seu serviço. Su-Wei conseguiu levar o jogo para um oitavo game, quando a tcheca não encaixou seu primeiro saque e acabou sendo quebrada no primeiro break point que enfrentou. Hsieh venceu o game seguinte sem perder pontos, mas Pliskova prevaleceu no 10º game e venceu o set por 6/4, em 42 minutos.

O segundo set continuou com a tendência do fim do primeiro, e Hsieh passou a dominar. As imprevisíveis jogadas da taiwanesa passaram a encaixar e Pliskova, que de forma atípica, cometeu muitos erros de saque, foi quebrada logo no segundo game. A tcheca só encaixou 38% de seu primeiro serviço no segundo set, teve 12 erros não-forçados e apenas cinco winners.

Confirmando seu serviço e dominando os ralis com muita categoria em seus golpes, Su-Wei abriu 4/1, e conseguiu sua segunda quebra no sexto game, sem perdeu nenhum ponto. A taiwanesa venceu nove dos últimos 10 pontos da segunda parcial e fechou em 6/1, em 28 minutos.

We're going to a decider!



Hsieh storms through the second set to take it 6-1 at the @MiamiOpen pic.twitter.com/CW1KiPslD0 — WTA (@WTA) 24 de março de 2018

Hsieh continuou sendo mais consistente no terceiro set e confirmava seu serviço com mais facilidade, enquanto Pliskova enfrentou break point e cometeu mais duplas faltas, porém as duas seguraram seu saque até o oitavo game. Aí, a tcheca conseguiu a quebra após seu primeiro bp do set, abrindo 5/3. Sacando para o jogo, a ex-número 1 desperdiçou três match points, e perdeu o serviço em um game de sete minutos. Hsieh salvou mais dois mps no seu saque e fez 5/5. Pliskova conseguiu dois aces para confirmar sua passagem no saque no 11º game, porém desperdiçou mais um mp no saque da rival, que forçou um tie break.

The deciding set still lives thanks to this excellent pass from Hsieh!



We're all square at 5-5 on Grandstand at the @MiamiOpen pic.twitter.com/PF5Q1l7gyd — WTA (@WTA) 24 de março de 2018

No desempate, Pliskova conseguiu uma mini-quebra logo no segundo ponto, e chegou a abrir 5-1. Com dois saques à sua disposição, a tcheca cometeu uma dupla falta, perdeu o outro ponto, e Hsieh fez 4-5. Com a taiwanesa no saque, Pliskova conseguiu se recuperar e conquistou as duas mini-quebras, para vencer por 7-5 o tie break e fechar em 7/6 o set de 1h16.

.@KaPliskova is through to the Round of 16 at the @MiamiOpen



Passes a tough test from Taiwan in Hsieh 6-4, 1-6, 7-6 (7-4). pic.twitter.com/EN47evVuNI — WTA (@WTA) 24 de março de 2018

Na próxima rodada, Pliskova enfrentará neste domingo (25), a cazaque #56 Zarina Diyas, que eliminou a alemã #57 Carina Witthoeft por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 7/5 e 6/0.