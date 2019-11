Venus Williams salva três match points em partida de quase três horas e elimina Kiki Bertens

Em uma partida com muita alternância de domínio, Venus Williams, cabeça de chave #8, batalhou muito após perder um primeiro set praticamente ganho e venceu de virada a holandesa #29 Kiki Bertens, por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/3 e 7/5, em 2h58, garantindo vaga para a quarta rodada do WTA de Miami.

O set inicial foi praticamente inacreditável. Sacando, Venus venceu o primeiro game com certa dificuldades, porém, nos quatro seguintes, cedeu no máximo um ponto para Bertens, abrindo 5/0, em 18 minutos. A holandesa tinha problemas para encaixar seu primeiro saque e acumulava erros não-forçados, e pediu um tempo para conversar com a técnica Elise Tamaëla. Depois disso, o jogo mudou completamente. Kiki confirmou seu saque, passou a jogar com muito mais segurança, e na sequência, quebrou após uma dupla falta de Williams, fazendo 2/5.

Após a holandesa fazer 3/5, Williams desperdiçou dois set points no seu saque, vendo sua vantagem diminuir para 5/4. Com muita firmeza nos golpes, Bertens confirmou o serviço outra vez na sequência, e Venus teve chance de fazer 6/5, mas desperdiçou um game point, e viu a holandesa virar. Kiki sacou para o set, manteve a consistência no seu primeiro serviço, e venceu de forma brilhante: 7/5, em 52 minutos.

O segundo set foi marcado pelos games longos. Venus confirmou seu primeiro saque, e quebrou logo na sequência após quatro break points. Na sequência, Bertens devolveu a quebra, confirmou o serviço e quebrou outra vez a norte-americana depois de seis break points e abriu 3/2. A holandesa manteve seu forehand muito calibrado e distribuiu muito mais winners.

Williams voltou para o jogo apostando em uma variação maior de golpes, e quebrou Bertens mais uma vez no sexto game: 3/3. A americana conseguiu confirmar seu saque, e foi brilhante no trabalho junto a rede para quebrar o saque da holandesa no oitavo game e fazer 5/3. Sacando para o set, Venus enfrentou mais um game longo, mas desta vez não desperdiçou a chance e fechou em 6/3, após 1h01.

Os três primeiros serviços do terceiro set foram tranquilamente confirmados. Quando Venus sacava no quarto game, Bertens continuou encaixando seus winners, aproveitou sua quarta chance para quebrar a norte-americana, e, após confirmar seu saque, abrir 4/1. A holandesa teve mais um break point no sexto game, mas Williams conseguiu fazer 2/4.

O game seguinte foi mais um longo, e Venus conseguiu quebrar, porém, oscilou no serviço e viu Bertens abrir 5/3. Sacando para o jogo, Kiki desperdiçou dois match points, e viu a distância diminuir para 5/4. No saque de Williams, Bertens teve mais um mp, porém, novamente a norte-americana foi firme para empatar em 5/5. Nos últimos dois games, Williams subiu seu nível, venceu oito dos últimos 10 pontos da partida e fechou o set de 1h03 em 7/5 e o jogo de 2h58 em 2 sets a 1.

A adversária de Venus Williams na quarta rodada será a atual campeã do torneio, Johanna Konta, cabeça de chave #12, que passou fácil pela #22 Elise Mertens, por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/1.