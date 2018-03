Verdasco vira contra Kokkinakis e avança às oitavas de final em Miami

Nesta segunda-feira (26), ocorreu o restante das partidas válidas pela terceira rodada da chave principal de simples do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Sensação do torneio até aqui, o tenista australiano Thanasi Kokkinakis acabou eliminado da competição.

Diante do veterano espanhol Fernando Verdasco - cabeça de chave número 31 - o australiano perdeu pelo placar de dois sets a um, com parciais de 3/6 6/4 e 7/6, depois de duas horas e 56 minutos em quadra.

Com o resultado positivo, Verdasco garantiu vaga nas oitavas de final do torneio. Seu adversário na próxima rodada será o espanhol Pablo Carreno Busta - cabeça de chave número 16 - que vem de vitória sobre o norte-americano Steve Johnson - 54º do mundo - por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/4, em uma hora e 19 minutos.

Resumo da partida

Confiante, Kokkinakis começou a partida melhor. Sólido no fundo de quadra, pressionou seu adversário desde o início, quando devolvia. Assim, no quinto game, conseguiu a quebra. Com a vantagem no placar, conquistou mais um break no nono game, para fechar o set por 6/3.

Verdasco melhorou na segunda parcial, equilibrando o confronto. No quinto game, quebrou o adversário. Sem dar chances, manteve a vantagem para vencer a parcial por 6/4. O terceiro set foi acirrado, com o empate sendo mantido no placar. A definição foi para o tiebreak, no qual Verdasco levou a melhor por 7/4.

Kokkinakis surpreendeu depois de seu triunfo contra o suíço Roger Federer - número um do mundo - na segunda rodada por dois sets a um, com parciais de 6/3 6/3 e 7/6, em duas horas e 24 minutos. Já são cinco vitórias consecutivas do australiano, que veio do torneio qualificatório, no qual, inclusive, derrotou o brasileiro Thiago Monteiro.

