Venus derrota a atual campeã Johanna Konta na quarta rodada do Premier de Miami

Google Plus

Vinda de um confronto de 3h no dia anterior, Venus Williams (#8) se manteve firme em mais uma batalha para superar Johanna Konta (#14), nesta segunda-feira (26), em partida válida pela quarta rodada do Premier de Miami.

A norte-americana superou as 2h21 de disputa para levar a melhor sobre Konta através das parciais de 5-7/6-1/6-2. A britânica defendia seu título do ano passado. A derrota irá lhe custar 880 pontos e ela cairá oito posições no ranking.

Nas quartas de final, Venus espera pela vencedora do confronto entre as surpresas Danielle Rose Collins (#93) e Monica Puig (#82).

Collins vem do qualifying e deixou Coco Vandeweghe (#16) para trás na segunda rodada. Já Puig, atual campeã olímpica, vem se recuperando dos maus resultados desde então, conquistando uma virada surpreendente sobre Caroline Wozniacki (#2) no torneio.

O jogo

Konta começou melhor na partida. Sendo agressiva nas devoluções, emplacou sua primeira quebra já no primeiro game. A britânica investia em bolas profundas, o que dificultava os golpes de Venus, e chegou a mais quatro break points logo no seguinte game de saque da norte-americana. Williams acabou entrando no jogo e o saque de Johanna, que já contava com algumas dificuldades, se complicou ainda mais, permitindo que Venus devolvesse a quebra.

As confirmações prosseguiram até Konta conseguir uma série de bons golpes e chegar ao break point com um winner de devolução na paralela. Esta quebra aconteceu no 11º game e permitiu que a britânica sacasse para fechar em 5-7 logo em seguida.

A derrota apertada no primeiro set não pareceu afetar Venus, que voltou muito bem à segunda parcial, abrindo 3-0 em relação à britânica. Konta, por sua vez, aumentou seu número de erros não-forçados devido a um incômodo que passou a sentir nas costas. A norte-americana passou a comandar o jogo e ampliou sua vantagem para 5-1 com nova quebra, restando-lhe a tarefa de sacar para empatar.

A britânica recebeu atendimento entre o segundo e o terceiro set, entretanto, o desconforto prosseguiu. Venus novamente abriu com uma quebra, mas acabou sendo igualada três games depois. Sem perder tempo, a norte-americana voltou a tomar o serviço de Konta no quinto e praticamente consolidou sua vitória no sétimo game, abrindo 5-2 na parcial decisiva e liquidando a partida depois.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.