Collins surpreende Venus e vai encarar Ostapenko na semifinal de Miami

Danielle Collins (#93) segue acumulando grandes resultados pelas quadras norte-americanas. Nesta quarta-feira (28), a norte-americana desbancou sua compatriota Venus Williams (#8) nas quartas de final do Premier de Miami.

Collins precisou de 1h30 para superar Venus através das parciais de 6-2/6-3. A atual número 93 do mundo já garantiu 412 pontos ao seu ranking, subindo para a 53ª posição. A norte-americana tem 24 anos e se destacou durante os torneios universitários ao ser campeã nacional em duas oportunidades. Ela acaba de somar sua primeira vitória sobre uma tenista top 10.

Na última semana, em Indian Wells, ela chegou a derrotar Madison Keys (#15) e alcançou as oitavas do torneio. Agora, em Miami, ela atravessou o qualifying e já deixou para trás Coco Vandeweghe (#16) e Monica Puig, atual campeã olímpica.

Quem a espera a seguir é a letã Jelena Ostapenko (#5), que eliminou Elina Svitolina (#4) também em sets diretos nas quartas de final. Este será o primeiro confronto entre Collins e Ostapenko.

O jogo

Venus começou errando bastante na partida, o que permitiu que Collins abrisse uma vantagem de 3-0 logo de cara. Williams chegou a ter algumas oportunidades de quebra no quinto game para se aproximar no placar, mas desperdiçou as duas. Collins tanto persistiu que chegou à segunda quebra no oitavo e último game, concluindo em 6-2 na terceira chance.

Danielle manteve o ritmo na segunda parcial. Apesar de pressionada em seu primeiro game de saque, consumou seu serviço e emendou em uma quebra. Venus tratou de reagir rapidamente e a devolução da quebra não demorou a acontecer. Entretanto, a eficiência nos golpes de Collins a levaram a uma nova quebra no sexto game, que ela não voltaria a perder, e a norte-americana selou a partida com 6-3.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.