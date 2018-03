Tudo que você precisa saber sobre a final do WTA de Miami: Sloane Stephens x Jelena Ostapenko

Neste sábado (31), a partir das 14h, será disputada a final da chave de simples do WTA Premier de Miami, nos Estados Unidos. Na quadra central do Crandon Park, a tenista da casa Sloane Stephens - 12ª colocada no ranking mundial - enfrenta a jovem letã Jelena Ostapenko - número cinco do mundo.

A partida marca o primeiro encontro entre as duas em jogos válidos pelo circuito profissional da WTA.

Esta será a primeira final de torneios da série WTA Premier Mandatory e Premier 5 na carreira da tenista dos Estados Unidos. Já para sua adversária, será a segunda: em 2016, Jelena foi vice-campeã em Doha, no Catar, ao ser derrotada pela espanhola Carla Suarez Navarro.

No entanto, ambas já possuem títulos de Grand Slam em seus currículos: Stephens conquistou o último Major da temporada passada - o US Open - jogando em casa, em Nova Iorque. Ostapenko foi a campeã no saibro francês de Roland Garros.

Com as excelentes campanhas nesta semana, ambas somam pontos no ranking mundial. Na próxima atualização, a tenista da Letônia seguirá como número cinco do mundo, podendo assumir a quarta colocação em caso de título. Já Sloane ganhou duas posições e entrará no top 10 pela primeira vez: será a nona do mundo.

Na semifinal, Stephens derrotou a ex-número um do mundo, Victoria Azarenka da Bielorrússia, por dois sets a um, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/1, em duas horas e 10 minutos em quadra.

+ Stephens vence Azarenka pelo segundo torneio consecutivo e é primeira finalista em Miami

No outro lado da chave, Ostapenko eliminou a surpresa do torneio - a norte-americana Danielle Collins - ao vencer em sets diretos, com parciais de 7/5 e 6/3, depois de uma hora e 41 minutos.

+ Jelena Ostapenko espanta zebra, vence Danielle Collins e está na final de Miami

