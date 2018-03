Stephens arrasa Ostapenko e conquista o título do Premier de Miami

Sete meses após seu título do US Open, Sloane Stephens (#12) volta a se destacar em um torneio e conquista o Premier de Miami sobre a letã Jelena Ostapenko (#5).

A norte-americana venceu por dois sets a zero, parciais de 7-6(5)/6-1, em 1h30 de disputa. Este é o sexto título da carreira de Stephens. Ela somará mil pontos e entrará para o top 10 da WTA, assumindo a nona posição do ranking, o melhor de sua carreira até então.

O jogo

Stephens entrou em quadra com a proposta de fazer Ostapenko sempre jogar uma bola a mais. Defendendo-se muito bem, a norte-americana botou à prova a agressividade da letã, que buscava os limites da quadra, ficando suscetível a erros.

O primeiro set foi bem equilibrado. Elas trocaram quebras nos primeiros quatro games, sem que a igualdade saísse do placar. Stephens assumiu à frente no sétimo game, mas, quando sacava para o set com 5-4, perdeu seu serviço. Ela não se deixou abalar e voltou a abrir vantagem no 11º game com uma nova quebra e novamente teve a chance de fechar a parcial. Entretanto, Ostapenko a impediu pela segunda vez e levou o set ao tie-break, no qual Stephens dominou e abriu 6-2. A letã chegou a reduzir a diferença para 6-5, mas a norte-americana concluiu no quarto set point.

Stephens prosseguiu com o bom momento na segunda parcial. Ostapenko até largou com uma quebra, mas a norte-americana a atropelou no set. A letã parou neste primeiro game e viu a atual campeã do US Open emendar seis games seguidos, sem ser ameaçada em seu serviço.

Confira o caminho de Sloane Stephens até a decisão do Premier de Miami:

1R - Bye

2R - Ajla Tomljanovic (#90) - 6-1/6-3

3R - Monica Niculescu (#70) - 6-7(1)/6-3/4-0 ret.

4R - Garbiñe Muguruza (#3) - 6-3/6-4

Quartas de final - Angelique Kerber (#10) - 6-1/6-2

Semifinal - Victoria Azarenka (#186) - 3-6/6-2/6-1

