Monteiro decepciona e Brasil é eliminado pela Colômbia na Copa Davis

Na madrugada deste domingo (08), a equipe brasileira da Copa Davis sofreu uma das derrotas mais surpreendentes nos últimos anos. Apesar de contar com tenistas melhores ranqueados que os adversários colombianos, o time comandado por João Zwetsch perdeu na final do Grupo 1 das Américas e ficará fora dos play-offs para o Grupo Mundial de 2019.

O confronto começou de maneira positiva para o Brasil: na sexta-feira (06), Thiago Monteiro havia derrotado o colombiano Santiago Giraldo, perdendo apenas três games. Na sequência, o gaúcho Guilherme Clezar - 234º colocado no ranking mundial - foi derrotado por Daniel Galan - número 257 do mundo - por dois sets a um, com parciais de 3/6 6/2 e 6/1.

Na partida de duplas disputada no sábado (07), os brasileiros Marcelo Melo e Marcelo Demoliner conquistaram uma grande vitória sobre os vice-campeões do Australian Open - Juan Sebastian Cabal e Robert Farah - em sets diretos, com parciais de 7/6 e 6/4, para colocar o Brasil na frente.

Com o placar favorável, o time brasileiro podia até perder a quarta partida, o que não parecia tão provável, dado a diferença de ranking entre os adversários. No entanto, o ex-top 75 , Thiago Monteiro, decepcionou ao perder para Galan por dois sets a zero: 6/3 e 6/3, em uma hora e 27 minutos.

Assim, a definição do confronto caiu nas mãos de João Pedro Sorgi - o capitão João Zwetsch optou pelo jovem paulista, ao invés de Clezar. Contra o ex-top 70, Alejandro Gonzalez, o brasileiro lutou, mas não foi capaz de evitar a derrota por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 7/6.

Com a derrota, o Brasil segue no Grupo 1 das Américas da Copa Davis em 2019. Já a Colômbia tenta uma vaga para o Grupo Mundial, disputando os play-offs, nos quais enfrentará equipes que foram eliminadas nas oitavas de final, como a Holanda, o Japão, a Grã Bretanha, a Austrália, a Suíça, o Canadá, a Sérvia e a Hungria.

